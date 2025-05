Réouverture de l’agence Tunisair à La Marsa

Tunisair a le plaisir d’annoncer la réouverture de son agence située à La Marsa avec une offre exclusive spécialement dédiée à ses clients.

À cette occasion, la compagnie renforce sa proximité avec ses clients en leur offrant un espace repensé pour mieux les accueillir et les accompagner dans la préparation de leurs voyages.

Les équipes de l’agence seront ravies de vous retrouver au cœur de la Banlieue Nord et de vous proposer l’ensemble des services Tunisair, notamment :



✔ La réservation et l’émission de billets

✔ Des conseils personnalisés pour organiser vos déplacements

✔ Des services complémentaires destinés à améliorer l’expérience de voyage (Réservation de siège / Franchise bagage supplémentaire, Accès au salon privilège et bien plus encore..)

Une offre exclusive spécialement dédiée aux clients de La Marsa vous attend à l’agence :

→ Jusqu’à 20% de réduction sur tout le réseau, en classe économique et en classe affaires

→ Exonération totale des frais de dossier

Offre valable pour toute émission de billet réalisée entre le 08/05/2025 et le 15/05/2025.



La réouverture de l’agence La Marsa s’inscrit dans la volonté constante de Tunisair de renforcer la qualité de service et de rester au plus proche de ses passagers.

Réouverture dès aujourd'hui

Horaires d'ouverture :

• Du lundi au vendredi : 8 heures à 17 heures (sans interruption)

• Le samedi : 8 heures à 13 heures



Toute l’équipe vous attend avec impatience !