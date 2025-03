Tunisair reprend ses vols entre Zurich et la Tunisie à partir du 5 avril 2025 avec deux fréquences hebdomadaires et l’introduction de la Classe Affaire

Tunisair annonce la reprise de ses vols entre Zurich et la Tunisie à partir du 5 avril 2025, avec deux fréquences par semaine, chaque mardi et samedi, jusqu’au 25 octobre 2025.



Cette reprise s’accompagne d’une grande nouveauté : la Classe Affaires est désormais disponible sur cette ligne, offrant aux passagers une expérience de voyage supérieure, alliant confort et services personnalisés



Les voyageurs en Classe Affaires bénéficieront de nombreux avantages dont :



🧳Plus de bagages inclus

⏱️ Comptoirs prioritaires & service Fast-Track (selon aéroport)

🛋️ Accès aux salons VIP

✈️ Plus d’espace et de confort à bord

🍽️ Repas servis en porcelaine

⭐ Plus de miles pour les adhérents Fidelys

… et bien d’autres privilèges à découvrir !



Les billets sont disponibles à la vente via plusieurs canaux :

En ligne sur www.tunisair.comet via l’application mobile.

Par téléphone via le Call center avec finalisation en ligne via un lien sécurisé ( possibilité de régler en dinars tunisien ou en monnaie étrangère, depuis la Tunisie ou à l’étranger ).

En Tunisie : 81 10 77 77 . Depuis l’étranger : +216 70 019 180.

Les agences Tunisair

Le réseau des agences de voyages partenaires.



Avec cette nouvelle offre, Tunisair poursuit son engagement à améliorer l’expérience de ses passagers et à renforcer la connectivité entre la Tunisie et les grandes villes européennes.



Tunisair – Get closer.