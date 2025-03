Northern Africa OTF 2025 : renforcer la transformation numérique intelligente en Afrique

Huawei a organisé avec succès le Northern Africa OTF (Operations Transformation Forum) 2025 lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone. Sous le thème "Renforcer la transformation numérique et intelligente en Afrique", l’événement a rassemblé plus de 100 décideurs issus de gouvernements, d’opérateurs télécoms et d’organisations industrielles de la région. Les discussions ont porté sur les enjeux de la transformation numérique et intelligente dans un contexte marqué par l’essor mondial de l’intelligence artificielle (IA). Ils ont également partagé des expériences concrètes et précieuses.

Lors du forum, Huawei a présenté xCare 3.0, marquant le début d’une nouvelle ère d’opérations intelligentes intégrées, conçues pour stimuler une nouvelle phase de croissance.

Bruce Xun, President of Huawei Global Technical Service Department, a mis en avant les pratiques de transformation des opérateurs de la région Northern Africa, soulignant l’importance de convertir les nouvelles technologies en valeur commerciale concrète. Il a identifié l’IA comme un point d’inflexion majeur, insistant sur la nécessité d’une collaboration entre l’humain et l’IA, d’exploiter les données en temps réel et d’utiliser des corpus de haute qualité en "Chain of Thought (CoT)" afin de maximiser les opportunités.

Il a ajouté que les opérateurs doivent passer d’une gestion cloisonnée des données à une approche plus intégrée, exploitant les "jumeaux numériques". En capitalisant sur leur expertise et en s’appuyant sur des corpus de données de haute qualité, ils peuvent entraîner l’IA à devenir de véritables "modèles experts en télécommunications". Cette approche permettra d’optimiser les opérations, d’améliorer la prise de décision et de créer de nouvelles sources de valeur, ouvre la voie à des solutions télécoms innovantes et performantes dans l’ère du numérique.

Hicham Ennoure, Vice-CEO de Moov Money Gabon, a mis en avant le succès de Moov Money dans un marché très concurrentiel. Il a expliqué que la modernisation rapide de la plateforme, associée à des stratégies marketing ciblées basées sur l’analyse des données, a permis à l’entreprise d’augmenter son nombre d’utilisateurs de 84 % et son chiffre d’affaires de 85 % en 2024.

Lassaad Ben Dhiab, Chairman & CEO de Tunisie Telecom, a souligné que, en tant qu’entreprise publique,Tunisie Telecom reconnaît que l’ère des opérations pilotées par les données est désormais une réalité. Il a souligné que l’opérateur poursuivrait le développement de sa stratégie 5G et haut débit résidentiel en déployant des infrastructures intelligentes et en collaborant avec des plateformes numériques, avec pour ambition de devenir la colonne vertébrale du numérique et des TIC dans le pays.

Moussa YARO, CTO d’Orange Mali, a détaillé la stratégie de transformation digitale d’Orange Mali, reposant sur une gestion unifiée des activités commerciales et du réseau. Il a précisé que l’intégration des données dans cette transformation numérique permettra d’accélérer la croissance du nombre d’utilisateurs et du trafic, d’augmenter les revenus et de consolider la position de leader d’Orange Mali sur le marché.

Kam-Shing Fung, Vice President of Digital Operations Transformation chez HKT, a partagé son retour d’expérience sur la transformation numérique de HKT vers des opérations réseau autonomes. Portée par des opérations intelligentes et digitalisées, cette transformation vise à améliorer la performance de l’entreprise. Il a souligné que pour réussir dans un environnement TIC de plus en plus piloté par l’intelligence numérique, il est essentiel de bâtir une organisation pensée dès l’origine pour le numérique.

Guy Lupo, EVP AI & Data Innovation du TM Forum, a souligné dans son discours que TM Forum, en tant qu’organisation pionnière de l’innovation en IA et en gestion des données, crée un espace collaboratif pour innover et co-construire la voie vers le succès du secteur. Il a encouragé les Communication Service Providers (CSPs) à adopter des modèles opérationnels natifs de l’IA, en exploitant son potentiel pour améliorer l’efficacité des opérations, optimiser l’expérience client et renforcer la performance commerciale.

Jim Liu, President of Huawei Northern Africa Carrier Business, a partagé sa vision de l’avenir de la transformation numérique et intelligente. Il a affirmé que cette transformation n’est pas une simple finalité, mais un levier essentiel pour relever des défis majeurs et générer de nouveaux bénéfices. Il a salué les avancées réalisées par les membres du Digital Operations Transformation Pioneer Club et a invité d’autres acteurs du secteur à les rejoindre pour construire ensemble une nouvelle ère de l’intelligence numérique globale – EM2.0.

Le MWC Barcelona 2025 s’est tenu du 3 au 6 mars à Barcelone, en Espagne. Durant l’événement, Huawei à présenter ses dernières innovations au stand 1H50, dans le Hall 1 de la Fira Gran Via.

En 2025, le déploiement commercial de la 5G-Advanced va s’accélérer et l’IA jouera un rôle clé dans la transformation des modèles commerciaux, des infrastructures et des opérations des opérateurs. Huawei collabore activement avec les opérateurs et partenaires du monde entier pour accélérer la transition vers un monde intelligent. Pour plus d’informations, veuillez consulter :https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2025