Ooredoo et BMW s’allient pour des véhicules connectés en Tunisie

Ooredoo Tunisie et le groupe BMW sont fiers d'annoncer un partenariat stratégique visant à offrir aux conducteurs et passagers des véhicules BMW et MINI en Tunisie une expérience connectée inédite. Grâce à cette collaboration, Ooredoo Tunisie, reconnu comme l'un des meilleurs réseaux en termes de qualité et de vitesse, permet désormais à ses clients d’accéder à une connectivité complète incluant la voix, les données et le Wi-Fi via la technologie eSIM, directement dans leurs véhicules BMW et MINI.

Bientôt, les conducteurs de BMW et MINI peuvent profiter de cette technologie de pointe pour connecter leur véhicule à un réseau sans fil haut débit, et ce, sans avoir à utiliser un téléphone portable ou un point d'accès Wi-Fi. Cette solution permet une expérience de conduite encore plus fluide, avec des appels de qualité supérieure et un accès à Internet pour les passagers, grâce à une bande passante élevée et une latence réduite.

"Nous sommes extrêmement heureux de ce partenariat avec le groupe BMW un acteur de renommée mondiale de l'automobile de luxe via son importateur officiel Ben Jemâa Motors. Ce partenariat renforce notre engagement à fournir une connectivité de qualité supérieure à nos clients et à repousser les limites de l'innovation en Tunisie," a déclaré Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie. "Avec l'intégration de la technologie eSIM dans les véhicules BMW et MINI, nous ouvrons la voie à une expérience utilisateur unique, où la connectivité devient aussi simple et fluide qu'avec une montre connectée."





Grâce à l'intégration de la technologie eSIM dans les derniers modèles BMW et MINI, les clients peuvent désormais connecter leurs appareils mobiles au véhicule de manière transparente, tout comme une montre connectée. L'eSIM est directement associée à l’identifiant BMW ou MINI du client, qui pourra ainsi activer cette fonctionnalité dans tous les véhicules BMW ou MINI compatibles dans le monde entier. Les conducteurs peuvent désormais appeler, naviguer sur Internet et utiliser leurs services numériques préférés, sans jamais se soucier du point d'accès Wi-Fi.

"Chez Ben Jemâa Motors, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’enrichir l'expérience de nos clients. Ce partenariat avec Ooredoo Tunisie marque une étape importante pour offrir des solutions de connectivité avancées à nos conducteurs " a déclaré Hamid Khammar, chef des ventes et responsable produit chez Ben Jemâa Motors. "L'activation de l'eSIM dans nos véhicules va non seulement améliorer la qualité des appels et de la navigation, mais aussi transformer la manière dont nos clients interagissent avec leurs véhicules au quotidien."





Ooredoo Tunisie devient ainsi le premier opérateur en Tunisie et en Afrique, et l’un des pionniers mondiaux, à proposer la technologie eSIM dans les véhicules BMW et MINI. Ce partenariat marque un tournant pour la connectivité automobile et ouvre de nouvelles perspectives pour une expérience de conduite hautement connectée et personnalisée.

Cette technologie sera progressivement déployée sur l’ensemble de la gamme BMW et MINI au cours de l’année 2025.