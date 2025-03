L'Indonésie prévoit une croissance économique robuste malgré les turbulences mondiales

Au cours des dernières décennies, l'Asie du Sud-Est s'est distinguée comme l'une des régions les plus dynamiques au monde, mettant en avant de nombreux pays affichant des trajectoires de croissance exceptionnelles. Ce groupe comprend l'Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé au monde avec 286 millions d'habitants, se classant juste derrière trois moteurs bien établis de la croissance économique mondiale : la Chine, l'Inde et les États-Unis. Entre 2000 et 2024, l'économie indonésienne a progressé à un taux de croissance moyen de 5 %. Cette performance remarquable a été maintenue malgré une période difficile marquée par la crise financière mondiale et la pandémie de Covid-19. De plus, cette croissance a été réalisée avec une stabilité notable, ne connaissant que trois années de croissance inférieure à 4 %.

Croissance du PIB réel en Indonésie

(%, année sur année)

Le président Prabowo Subianto, dont le mandat de cinq ans a débuté en octobre 2024, ambitionne de porter la croissance économique à 8 %, un niveau que l'Indonésie n'a pas connu depuis près de trente ans. Toutefois, le pays fait face à un ensemble de défis qui mettront à l'épreuve sa capacité à atteindre ces objectifs ambitieux. La montée des tensions géopolitiques et l'escalade des guerres tarifaires entre les grandes économies menacent de perturber le commerce mondial et les flux de capitaux, créant ainsi une incertitude pour les secteurs exportateurs de l'Indonésie. En outre, la baisse des prix des matières premières et les conditions financières encore serrées dans les économies avancées posent un risque pour les investissements dans les économies émergentes et pourraient continuer à ajouter de la volatilité aux devises, y compris la roupie indonésienne.

Dans cet article, nous examinons les facteurs clés qui détermineront les perspectives de croissance économique de l'Indonésie cette année.

Tout d'abord, la consommation restera un moteur de croissance essentiel de l'activité économique. La consommation représente 55 % de l'économie indonésienne et constitue donc un facteur majeur de sa performance. La vigueur de la consommation est soutenue par un marché du travail résilient, qui a montré une remarquable reprise depuis la pandémie de Covid-19. Le taux de chômage est passé d'un pic de 7,1 % en 2020 à 4,9 % en 2024, le niveau le plus bas depuis 1998. Pour stimuler davantage la consommation, l'administration du président Prabowo propose une série de mesures, notamment une augmentation du salaire minimum plus importante que prévu (+6,5 %) et la réduction d'une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée initialement prévue pour cette année. D'autres mesures de relance incluent des subventions électriques, des réductions d'impôts sur le revenu pour les ouvriers et un programme phare de repas gratuits pour les enfants, couvrant 83 millions de bénéficiaires et pouvant atteindre une dépense annuelle de 28 milliards de dollars. Ces initiatives, combinées à un marché du travail résilient, soutiendront solidement la consommation cette année.

Ensuite, l'Indonésie dispose d'un portefeuille robuste de projets d'infrastructure et de dépenses en capital qui renforceront la croissance économique. Ces initiatives, représentant des centaines de milliards de dollars, sont une priorité du nouveau gouvernement. Des projets majeurs sont prévus dans les secteurs du transport (routes, ponts, chemins de fer, aéroports, ports), de la logistique, des mines et des installations pour de nouvelles usines manufacturières. Un projet phare est le déplacement de la capitale de Jakarta à l'île de Bornéo, nécessitant des investissements de 33 milliards de dollars.

Des mesures de prêts seront également mises en place pour stimuler l'investissement, dans un contexte où le crédit croît déjà à un rythme de près de 10 % par an. La Banque d'Indonésie augmentera les incitations à la liquidité à hauteur de 80 000 milliards de roupies (environ 5 milliards de dollars) pour les banques finançant le secteur du logement, dans le cadre d'un programme visant à construire 3 millions de logements par an. L'investissement public et les flux d'IDE devraient maintenir un niveau d'investissement supérieur à 30 % du PIB, contribuant à une croissance économique robuste.

Investissement en part du PIB

(%, année sur année)

Enfin, les exportations continueront de soutenir l'expansion économique, le pays étant relativement protégé de l'impact direct des guerres tarifaires. En 2024, les exportations ont progressé de 6,5 % sur un an, contribuant à hauteur de 1,5 point de pourcentage à la croissance du PIB réel, et devraient maintenir une performance solide cette année. L'Indonésie est un fournisseur crucial de métaux tels que le nickel et le cuivre, essentiels à la transition énergétique mondiale, et bénéficiera de la demande croissante pour ces produits.

Dans un contexte de tensions commerciales accrues entre les États-Unis et la Chine, l'Indonésie pourrait tirer profit d'un accès plus facile aux marchés américains pour ses produits concurrents des biens chinois, comme les textiles, les vêtements et les équipements électroniques. À moyen terme, ces tensions encourageraient la délocalisation des activités industrielles en Asie du Sud-Est, stimulant ainsi l'économie indonésienne.

En conclusion, nous prévoyons que l'économie indonésienne enregistrera une croissance légèrement supérieure au consensus, à 5,3 % cette année, soutenue par une consommation forte, un programme d'infrastructure ambitieux et un contexte commercial favorable.