Spécial Saint-Valentin : Ooredoo Tunisie lance un jeu de recharge avec des smartphones 5G à gagner !

À l’occasion de la Saint-Valentin, Ooredoo Tunisie gâte une fois de plus ses abonnés pour rendre cette fête encore plus mémorable en lançant son jeu exceptionnel « Valentine’s Day Game ». Tous les clients Ooredoo ont ainsi la possibilité de tenter leur chance pour remporter l’un des cinq smartphones 5G mis en jeu.

Du 1er au 13 février 2025, chaque recharge Ooredoo d’un montant de trois dinars ou plus permet automatiquement de participer au tirage au sort prévu le 14 février 2025. Plus les abonnés effectuent de recharges, plus leurs chances de gagner augmentent. De plus, toute recharge effectuée via l'application MyOoredoo App multipliera par cent leurs chances de gagner.

Ooredoo Tunisie met un point d'honneur à récompenser la fidélité de ses clients avec cinq smartphones 5G d’une valeur totale de 20 000 TND, garantissant ainsi une expérience connectée encore plus performante.

Ooredoo réaffirme ainsi son engagement à enrichir le quotidien de ses abonnés à travers des initiatives innovantes et attractives.

Restez connectés avec Ooredoo et tentez votre chance pour célébrer la Saint-Valentin en grand !