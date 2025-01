Tunisair dévoile des promotions exceptionnelles pour vos prochaines escapades

Imprimer



C’est le moment idéal pour préparer votre prochain voyage !



Tunisair propose des promotions exclusives vers une multitude de destinations à travers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique du Nord.



Destinations concernées :

Q Europe : France, Allemagne, Italie, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Autriche, Turquie

Q Afrique du Nord : Maroc, Algérie, Égypte

Q Amérique du Nord : Canada

Q Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée, Mauritanie



Période de vente : Du 25 décembre 2024 au 10 janvier 2025



Périodes de voyage :

• Vers la Tunisie : Du 25 décembre 2024 au 31 mai 2025 (hors vacances scolaires)

• Depuis la Tunisie : Du 13 janvier 2025 au 31 mai 2025 (hors vacances scolaires)



Durée maximale du séjour : 1 mois.



Les billets sont disponibles via :

✅ Agences Tunisair

✅ Réseau d’agences de voyage partenaires

✅ Site web : www.tunisair.com

✅ Application mobile Tunisair

✅ Call Center : Réservez par téléphone au 📞 81 10 77 77 ou au (+216) 70 019 160 et finalisez votre achat en ligne ou dans nos agences.



Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle pour explorer de nouvelles destinations ou retrouver vos proches.

Faites vos valises et réservez dès maintenant sur le site officiel de Tunisair ou auprès de votre agence habituelle.



Tunisair vous rapproche.