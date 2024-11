Tunisair : prolongation de l’offre spéciale bagage pour les vols entre Monastir et la France

La compagnie aérienne nationale, Tunisair, prolonge son offre spéciale bagage sur les liaisons entre Monastir et plusieurs grandes villes françaises, à savoir Paris, Lyon, Nice, et Marseille, et ce, jusqu’au 30 novembre 2024.

Afin de répondre aux attentes de ses passagers et de leur offrir davantage de confort, Tunisair étend la période de réservation de cette offre exclusive.

Une offre unique pour plus de flexibilité et de confort

Cette opération permet aux passagers de bénéficier d'une franchise bagage de 32kg en soute, au lieu des 23kg habituels, pour tout billet acheté aux tarifs Classic ou Flex. Les voyageurs pourront ainsi transporter plus de bagages sans frais supplémentaires, une initiative idéale pour les séjours prolongés et les déplacements en famille.

Engagement de Tunisair envers la satisfaction client

En prolongeant cette offre spéciale bagage, le transporteur national confirme son engagement à offrir un service de qualité, adapté aux besoins et aux attentes de sa clientèle. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie d'enrichir l'expérience de voyage de ses passagers, en leur permettant de voyager plus sereinement et confortablement.

Détails de l'offre

- Franchise bagage de 32Kg au lieu de 23Kg sur les vols de Monastir Paris, Lyon, Nice et Marseille.

- Période de réservation : du 18 au 30 novembre 2024.

- Période de voyage :

* Au départ de la France : du 18 novembre au 20 décembre 2024 et du 25 décembre 2024 au 31 mars 2025.

* Au départ de Monastir : du 18 novembre au 31 décembre 2024 et du 09 janvier au 31 mars 2025.

Réservez dès maintenant sur les canaux de vente habituels de Tunisair :

- Via le site web : http://www.tunisair.com

- Via l’application mobile ou auprès de l’agence Tunisair habituelle.

Pour toute information complémentaire ou besoin d'assistance, Tunisair invite ses passagers à contacter le 81 10 77 77 ou le (+216 ) 70 019 160 ou le callcenter@tunisair.com.tn.

Tunisair vous rapproche !