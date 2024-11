Hyundai Tunisie : agir pour un avenir brillant grâce à la santé visuelle des enfants

Dans le cadre de sa mission de responsabilité sociétale, Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de Hyundai en Tunisie, a organisé le samedi 16 novembre une journée de consultations ophtalmologiques pour les enfants de l’école "Dhhar Ayed" à Rafraf. Réalisée en partenariat avec le ministère de l'Éducation et l'association Un Enfant des Sourires, cette initiative vise à offrir aux élèves un accès essentiel aux soins visuels, renforçant leur bien-être et soutenant leur réussite scolaire.

Cette journée de consultations a été assurée par le Dr Abdelkader Daoued, ophtalmologue expérimenté, assisté par les opticiens M.Mohamed Bejaoui et Mme Olfa Khemakhem (OPTIMUM). À la suite des examens, Hyundai Tunisie a pris l'engagement d'offrir gratuitement des lunettes adaptées à 50 enfants ayant besoin d’une correction visuelle, un soutien concret pour des familles qui, souvent, n'ont pas facilement accès à ces services essentiels.

La santé visuelle des enfants est un enjeu fondamental : une bonne vision est cruciale pour leur éducation, leur épanouissement personnel et leur avenir. En prenant l’initiative de faciliter l'accès à des soins ophtalmologiques, Hyundai Tunisie s’attache à améliorer les conditions d’apprentissage de ces élèves. Cet engagement s’inscrit dans une démarche plus large de soutien à la jeunesse et aux communautés locales en Tunisie.

« Chez Hyundai Tunisie, nous croyons fermement que la réussite d’une entreprise se mesure à sa capacité à répondre aux besoins de la communauté. Nous poursuivons avec fierté notre engagement envers la jeunesse tunisienne, car chaque enfant mérite un accès à des soins de qualité pour se développer dans les meilleures conditions possibles. Offrir à ces enfants l’opportunité de voir plus clairement, c'est leur permettre de bâtir un avenir prometteur », déclare M. Mehdi Mahjoub, Directeur exécutif de Hyundai Tunisie.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des nombreuses actions RSE menées par Hyundai Tunisie, qui s'engage activement pour le bien-être et le développement des communautés locales. En multipliant les projets durables et concrets, l’entreprise se veut être responsable envers la société, l’environnement et le personnel, en portant une attention particulière aux besoins essentiels tels que l’éducation, la santé, et l’inclusion sociale. Par son implication, Hyundai Tunisie aspire à créer un impact positif et durable, bâtissant un avenir plus solidaire et équitable pour les générations à venir.