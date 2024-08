Ooredoo Tunisie offre aux enfants de l'Association Kafel El Yatim un été inoubliable

Dans le cadre de son programme de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) "Tounes T3ich", Ooredoo Tunisie a offert une expérience estivale inoubliable aux enfants de l'Association Kafel El Yatim. Dans un geste de solidarité et de soutien, le géant des télécommunications a permis à ces enfants, issus de régions sans accès à la mer et confrontés à des difficultés, de vivre un été qu’ils n’auraient jamais pu imaginer.

Le point culminant de cette initiative a été un camp d'été à la Résidence Hawa à Haouaria, où les enfants ont eu l'opportunité de s’immerger dans diverses activités de plage, de jeux et d’ateliers créatifs. La joie de découvrir la plage pour la première fois et de participer à ces activités a laissé une impression durable chez les enfants.

Une des mères a exprimé sa gratitude en disant : « Nous sommes vraiment ravis de l'initiative généreuse de Ooredoo. Ce camp d'été a été un rêve devenu réalité pour nos enfants. Ils ont pu découvrir la mer, se faire de nouveaux amis et profiter d'une merveilleuse pause estivale. Cela a apporté tant de bonheur dans leur vie et leur a donné un nouvel élan pour commencer l'année scolaire avec beaucoup d’enthousiasme. »

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a commenté cette initiative en déclarant : « Chez Ooredoo Tunisie, notre engagement envers la communauté est indéfectible. Nous croyons en l’importance de soutenir l’avenir de la Tunisie, et cela commence par nos enfants. En leur offrant ces opportunités, nous espérons les inspirer et les encourager à surmonter les défis et à réaliser leur plein potentiel. »

Le plaisir ne s’est pas arrêté là. Un autre groupe d'enfants de l'Association Kafel El Yatim a également été invité à assister au Festival International de Carthage, où ils ont pu admirer le spectacle féerique "Cendrillon sur Glace". Pour beaucoup de ces enfants, c'était leur première expérience d’un événement culturel de cette envergure, leur ouvrant ainsi les yeux sur le monde de l'art et de la culture.

Aymen Toukabri, Responsable sur le terrain de l'Association Kafel El Yatim, a exprimé sa reconnaissance : « L'engagement de Ooredoo Tunisie depuis le début de notre collaboration pendant le Ramadan est remarquable. Ils ont continuellement offert à nos enfants des opportunités qui élargissent leurs horizons et les encouragent à persévérer, malgré les difficultés quotidiennes qu'ils rencontrent. »

Le programme RSE "Tounes T3ich" de Ooredoo, lancé en 2021, a constamment démontré un profond engagement à redonner à la communauté à travers diverses initiatives dans les domaines de la santé, de l'environnement, du sport et des causes sociales. Les activités de cet été témoignent de la volonté de Ooredoo Tunisie de créer un impact positif dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.