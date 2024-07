La foire des librairies Culturel : une belle occasion de faire le plein de livres !

Culturel organise un événement qui ravira les amoureux des livres, mais aussi des jeux.

Lors de l’événement, la foire des librairies Culturel, 20% de remise sont proposées sur l’ensemble des livres et des jeux et jouets, et ce pendant 10 jours du 28 juin 2024 au 7 juillet 2024.

Une belle occasion de faire le plein de livres pour les lectures d'été !