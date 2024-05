QNB soutient le Grand Concours de l'éducation et la culture financière

Le groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique, a parrainé la première édition du "Grand Concours de l'éducation et la culture financière" organisé par l'Association Tunisienne pour la Promotion de la Culture Financière (ATCF) en collaboration avec le ministère de l'Éducation au lycée Pilote Bourguiba à Tunis, avec la participation des élèves élites du gouvernorat de Ben Arous.



Ce parrainage s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la banque à promouvoir la culture financière parmi les jeunes au sein des communautés dans lesquelles elle opère, en accord avec sa stratégie de durabilité financière visant à diffuser la culture financière, à renforcer les compétences des élèves, et à améliorer le bien-être financier des générations futures.



Lors du premier tour du concours, qui a connu une participation remarquable des élèves de divers collèges, les 80 meilleurs élèves ont été sélectionnés parmi les participants en reconnaissance de leurs contributions actives à l'adoption de pratiques financières saines. Lors de la cérémonie de remise des prix, la banque a remis des carnets d'épargne QNB aux trois premiers lauréats pour encourager leurs efforts exceptionnels.



QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences destinées aux clients First situées à Tunis et à Sousse, 3 centres d'affaires dédiés aux entreprises à Tunis et Sousse, et deux bureaux de change à l'aéroport de Tunis-Carthage et à l'aéroport de Djerba.