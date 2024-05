City Cars Kia renouvelle son partenariat avec le Tennis Club de Tunis et présente la 18e édition du « Kia Tunis Open »

City Cars Kia est ravi d'annoncer le renouvellement de son partenariat avec le Tennis Club de Tunis pour une durée supplémentaire de trois ans. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de City Cars Kia envers le sport, en particulier le tennis, et renforce son soutien à la communauté sportive. La cérémonie de signature a eu lieu le 7 mai au siège de City Cars Kia, en présence de Riadh Annabi, Directeur Général, et de Kheireddine Kechrid Président du Tennis Club de Tunis.

En outre, City Cars - Kia est heureux d'annoncer le lancement de la 18e édition du « Kia Tunis Open », qui se déroulera du 13 au 18 mai 2024 au Tennis Club de Tunis. Cette prestigieuse manifestation, mêlant le tennis de haut niveau à l'innovation automobile de pointe, promet une expérience inoubliable aux passionnés de sport et de voitures.

Le "Kia Tunis Open" dépasse le cadre d'un simple tournoi de tennis majeur en Afrique pour devenir une vitrine internationale incontournable. L'engagement de City Cars - Kia va au-delà d'un simple partenariat pour devenir un symbole fort de son soutien au sport tunisien, en particulier au tennis, illustrant ainsi son rôle actif dans la promotion du sport et de l'esprit de compétition dans le pays.

Durant six jours de compétition palpitante, les participants auront l'opportunité d'explorer les tout derniers modèles de Kia, notamment l'EV6 100% électrique, le Kia Sportage GT-Line Hybride, le Seltos et le Niro Hybride. Ces véhicules emblématiques incarnent l'engagement de Kia en faveur de la mobilité durable et de l'innovation technologique.

En parallèle au tournoi, City Cars - Kia a récemment conclu un nouvel accord de partenariat annuel avec le Tennis Club de Tunis, indépendant de son rôle de sponsor titre du "Kia Tunis Open". Cette collaboration traduite par des investissements vise à renforcer davantage la présence de Kia dans le domaine du tennis à long terme et à promouvoir plusieurs initiatives visant à soutenir les jeunes talents et à encourager les champions de demain.

"Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec le Tennis Club de Tunis et d'annoncer le lancement de la 18e édition du « Kia Tunis Open » ", a déclaré Riadh Annabi Directeur Général de City Cars Kia. "Ces événements illustrent notre engagement envers le sport et notre désir de soutenir la communauté sportive locale. Nous avons hâte de vivre une semaine de tennis passionnant et d'innovation automobile au cœur de Tunis ".