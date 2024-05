Samsung continue de briser les barrières linguistiques avec Galaxy AI

Galaxy AI prend désormais en charge encore plus de langues grâce à une nouvelle mise à jour.

Samsung annonce l’ajout de trois nouvelles langues pour Galaxy AI : l’arabe, l’indonésien et le russe, ainsi que trois nouveaux dialectes : l’anglais australien, le cantonais et le français québécois [1]. Cela permettra à encore plus d’utilisateurs de Galaxy à travers le monde d’accéder à la puissance de l’IA mobile. De plus, Samsung prévoit d’ajouter plus tard cette année quatre autres langues, incluant le roumain, le turc, le néerlandais, le suédois, le chinois traditionnel et le portugais européen.

“Avec l’extension linguistique de Galaxy AI, encore plus de personnes ont accès à l’IA mobile et encore plus d’utilisateurs de Galaxy peuvent communiquer sans barrières linguistiques,” déclare TM Roh, président et chef de la division Mobile eXperience chez Samsung. “Nous continuerons à innover dans le domaine de l’IA mobile, pour donner à nos utilisateurs les outils nécessaires pour exploiter leur plein potentiel. “

Fonctionnalités de Galaxy AI

Live Translate offre des traductions de voix et de texte en temps réel lors des appels téléphoniques, rendant plus facile que jamais, par exemple, la réservation d’une chambre d’hôtel à l’étranger ou de discuter avec les grands-parents dans leur langue maternelle.

Interpreter fournit des traductions instantanées de conversations en direct via un écran partagé, permettant aux personnes en face à face de lire une traduction de ce que dit l’autre.

Chat Assist aide à perfectionner le ton d’une conversation avec des suggestions sensibles au contexte. Ainsi, les utilisateurs sont assurés que la communication sonne comme prévu, que ce soit un message poli à un collègue ou une phrase courte et percutante pour les réseaux sociaux.

Note Assist crée des résumés, des modèles préfabriqués et des pages de couverture, permettant aux utilisateurs de rendre leur journée encore plus productive.

Transcript Assist utilise l’IA et la technologie de reconnaissance vocale pour transcrire, résumer et même traduire des enregistrements vocaux.

Browsing Assist crée des résumés concis d’articles de presse ou de pages web, permettant ainsi aux utilisateurs de gagner du temps tout en restant informés de ce qui se passe dans le monde.

Depuis le mois d’avril, les nouvelles langues et dialectes de Galaxy AI sont téléchargés en tant que pack linguistique via l’application Paramètres.

Pour plus d’informations sur Galaxy AI, visitez : Samsung Newsroom ou Samsung.com.

[1] Les treize langues déjà disponibles sont : chinois, anglais (Inde, Royaume-Uni, États-Unis), français, allemand, hindi, italien, japonais, coréen, polonais, portugais (Brésil), espagnol (Mexique, Espagne, États-Unis), thaï et vietnamien.