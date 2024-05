Hyundai Tunisie organise sa convention réseau 2024 sous le slogan « S’agrandir pour couvrir, s’unir pour mieux servir »

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie pour les véhicules particuliers est fière d'annoncer la tenue de sa convention réseau annuelle, le jeudi 2 mai 2024. Cet événement, qui s’est tenu à l’hôtel Mövenpick Sousse, a réuni les acteurs clés du réseau Hyundai en Tunisie pour une journée dédiée à l'analyse des réalisations de l'année précédente et à la célébration des succès partagés.

Sous le slogan inspirant « S’agrandir pour couvrir, s’unir pour mieux servir », cette convention a été l'occasion pour Hyundai Tunisie de mettre en avant l'importance du développement continu de son réseau à travers le pays et de renforcer les liens qui unissent ses partenaires commerciaux.

La convention réseau 2024 a été marquée par une rétrospective détaillée des réalisations de l'année 2023. Hyundai Tunisie s'est distinguée en tant que leader du marché automobile tunisien, avec une part de marché remarquable de 12,32%. De plus, les succès en marketing, notamment le célèbre film promotionnel réalisé pour l'arrivée du robot « Spot » de Hyundai en Tunisie, ont contribué à renforcer la visibilité et l'impact de la marque sur le marché tout en faisant une promotion pour la Tunisie et ses villes emblématiques.

Cette année, la convention réseau a mis également en lumière les efforts et les réalisations exceptionnels des 20 agences Hyundai réparties à travers toutes les régions tunisiennes. Ces agences se sont distinguées dans divers domaines, de la vente à la satisfaction client, du service, en passant par les activités de marketing et le respect des normes de service.

Les récompenses décernées sont comme suit :

Meilleure Performance Vente VN 2023 :

Zeno Auto – Djerba

3S Motors - Sousse

Meilleure Activité Pièces de Rechange 2023 :

Elite Car - Charguia 2

TAS - Megrine

Meilleure Satisfaction Clients VN 2023 :

Car Master Services - Riyadh Al Andalous

Modern Auto - Monastir

Meilleure Satisfaction Clients SAV 2023 :

Services Sfar Auto – Mahdia

Booster Plus - Bizerte

Meilleur Effort Marketing 2023 :

3S Motors – Sousse

Auto Self - Sfax 2

Meilleur Partnership 2023:

Hyundai Car Service - Ben Arous

Auto Pro - Nabeul

Meilleure Implémentation GDSI 2023 :

Rania Auto – Gabes

Sud Auto Service - Sfax

Meilleure Application de la Garantie 2023 :

Le Grand Garage – Mnihla

Horizon Cars – Sousse

Total Energies a eu le plaisir également de récompenser pour la première fois des partenaires exceptionnels qui ont fait preuve d'engagement et de professionnalisme. À cette occasion, le prix du meilleur partenaire a été décerné à deux agences remarquables :

Le Grand Garage – Mnihla

3S Motors – Sousse

Ces distinctions soulignent la collaboration fructueuse entre Hyundai et ses partenaires, mettant en valeur le travail acharné et l'excellence dans le service client.

En tant qu'entreprise soucieuse de ses clients, Hyundai Tunisie maintient son engagement envers l'excellence du service et la qualité de ses produits. Élu Service Client pour les années consécutives 2022, 2023 et 2024, Hyundai Tunisie continue de respecter les droits du consommateur et offre une garantie étendue de 5 ans sur ses véhicules, assurant ainsi la tranquillité d'esprit de ses clients.

Hyundai Tunisie prévoit de poursuivre son développement à travers le pays, avec l'inauguration prochaine de l'agence de Gabes, offrant une large gamme de véhicules et un service client exceptionnel à travers ses agences réparties sur l'ensemble du territoire tunisien.