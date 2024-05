Tunisie Telecom remporte le prix Brands pour la publicité ramadanesque la plus engagée

Dans le cadre de la 3e édition de la compétition Brands.tn qui récompense les meilleures publicités ramadanesques de 2024, Tunisie Telecom a remporté le trophée de la publicité la plus engagée au regard des critères de valeurs positives véhiculée dans son spot Nperf. Le spot de Tunisie Telecom raconte pourquoi la marque a été élue pour la 5e année consécutive meilleur réseau mobile.

En effet, le spot de Tunisie Telecom, véhicule un bon nombre de valeurs positives telles que la valorisation du personnel technique et commercial de Tunisie Telecom, la mise en valeur des régions tunisiennes du nord au sud, et l’harmonie entre la musique et l’image qui illustre les valeurs de le partage, comme l’a expliqué Moez Hrizi le directeur du site Brands.tn.

Le PDG de Tunisie Telecom M. Lassâad Ben Dhiab a rappelé à l’occasion de la remise de ce trophée, en présence de cadres de Tunisie Telecom, que dans le nom de Tunisie Telecom il y a la Tunisie.

Ceci revêt une responsabilité à l’opérateur national, celle d’apporter le meilleur servir à tous les Tunisiens où qu’ils soient sans distinction, celle de permettre aux zones les plus reculées comme les zones blanches d’avoir accès à internet même si commercialement ce n’est pas rentable. Tunisie Telecom ayant fait de l’inclusion numérique sa priorité, en accord avec la stratégie nationale numérique.

M. Lassâad Ben Dhiab a profité de ce prix pour remercier l’ensemble du personnel de Tunisie Telecom pour les inlassables efforts que ceux-ci déploient pour de répondre aux besoins en réseau mobile de ses clients.

De nombreux challenges attendent encore Tunisie Telecom comme l’arrivée de la 5G, mais l’opérateur national est fin prêt à relever ces nouveaux défis avec des compétences 100% tunisiennes au profit de tous les Tunisiens conclut le PDG de Tunisie Telecom.