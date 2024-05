QNB sponsor Gold du 25e Forum international du magazine « l’Économiste Maghrébin »

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique , a participé pour la neuvième année consécutive en qualité de Sponsor Gold au 25ème Forum International organisé par L'Économiste Maghrébin sous les thèmes : « Relancer les investissements directs étrangers dans le nouveau contexte mondial » et « La souveraineté alimentaire au milieu de la nouvelle géopolitique mondiale ? » les 24 et 25 avril 2024 à l’hôtel Laico à Tunis.

Les sujets abordés lors de cette édition, portaient sur l’expansion des cultures vivrières adaptées au climat et sur la contribution de la science et de la technologie à la sécurité alimentaire. Cette participation comprenait l’intervention de M. Lotfi Debbabi, CEO de QNB Tunisia, où il a présenté le rôle des banques dans la gestion du changement environnemental et les différents types de financement et d’accompagnement des clients dans ce domaine.

Cette participation s’inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe de soutenir le développement économique dans le nouveau contexte mondial, les initiatives et les solutions qui contribuent à améliorer la sécurité alimentaire, confirmant ainsi l’objectif principal du Groupe de promouvoir la prospérité et la croissance durable sur tous les marchés sur lesquels il opère.

QNB Tunisia est présent dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences destinées aux clients First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam Sousse, et deux bureaux de change à l’aéroport de Tunis-Carthage et à l’aéroport de Djerba.