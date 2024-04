QNB - Résultats financiers au 31 mars 2024

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du premier trimestre 2024.

Les bénéfices nets ont atteint 4,1 milliards QAR (1,1 milliards USD) au 31 mars 2024, réalisant ainsi une progression de 7% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 10,4 milliards QAR (2,8 milliards USD), soit une augmentation de 11% par rapport à la même période de l’année précédente; reflétant ainsi la performance du Groupe à maintenir une croissance au niveau de diverses sources de revenus.

Le total des actifs au 31 mars 2024 a enregistré une augmentation de 5 % par rapport au 31 mars 2023 pour atteindre 1 237 milliards QAR (340 milliards USD), principalement due à la croissance des prêts et avances qui ont augmenté de 7% pour atteindre 867 milliards QAR (238 milliards USD). L’évolution du volume des nouveaux dépôts a contribué à l’augmentation des ressources clientèle de 6% par rapport au 31 mars 2023 pour atteindre 880 milliards QAR (242 milliards USD). Le ratio prêts/dépôts a atteint 98,6 % au 31 mars 2024.

L’efficacité opérationnelle du Groupe QNB (mesuré par le ratio coût-revenu) a atteint 21,7%, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Au 31 mars 2024, le taux des créances non-performantes a atteint 2,9%, soit l’un des taux les plus faibles des institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la haute qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficiente du risque de crédit. Par ailleurs, le ratio de couverture des créances a été maintenu à 98% reflétant la politique prudente adoptée par le Groupe par rapport aux créances non-performantes.

Le total des capitaux propres a progressé de 3% par rapport à mars 2023 pour atteindre 105 milliards QAR (29 milliards USD). Le bénéfice par action a atteint 0,42 QAR (0,12 USD).

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) a atteint 19,1% au 31 mars 2024. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) ont atteint respectivement 162% et 104% au 31 mars 2024, dépassant ainsi les exigences minimales règlementaires de la Banque Centrale du Qatar et du Comité de Bâle.

Statistiques Groupe

Le Groupe QNB emploie plus de 30.000 collaborateurs répartis sur plus de 900 sites et dispose de plus de 5.000 distributeurs automatiques de billets.