Renault, partenaire de Casa Tarab pour le festival musical « Layali Ramadhan »

Le Groupe Artes-ADEV, Concessionnaire des marques Renault- Dacia-NISSAN, a renouvelé son partenariat avec Casa Tarab pour soutenir l’organisation de la 3ème édition du festival musical « Layali Ramadhan ».

Cette édition aura lieu du 11 mars au 6 avril 2024 à l’hôtel Laico de Tunis.

Son programme riche et varié verra l’organisation de 27 soirées musicales, dont deux spectacles à grand succès, « Ocheg Eddonya » de Abdelhamid Bouchnaq et « Ziara » de Sami Lajmi, qui se produiront chacun pendant deux soirées.

Ce programme comportera aussi des spectacles de têtes d’affiche dont Lotfi Bouchnaq, Zied Gharsa, Nabiha Karaouli, Olfa Ben Romdhane, Dorsaf Hamdani, Aya Daghnouj, le tout relevé par le retour sur scène de Najet Attia.

Désormais rendez-vous musical incontournable pendant le mois saint, « Layali Ramadhan » s’est vite imposé comme un festival de haute voltige alliant la qualité, le goût, le raffinement, le plaisir et l’enracinement patrimonial orchestré par le professionnel Riadh Boudinar qui a habitué le public aux grands RDV artistiques.

Des valeurs d’excellence que partagent le Groupe Artes-ADEV, le concessionnaire des marques Renault-Dacia et Nissan qui exposera tout au long de ce Festival ses modèles phares pour permettre au public de découvrir la Renault AUSTRAL, la Dacia Logan et la Nissan Qashqai

L’association entre le Groupe Artes-ADEV et Casa Tarab se confirme davantage avec les ingrédients de qualité qui sont le raffinement, la mélomanie, la douceur, l’ingéniosité, l’enracinement patrimonial, l’attractivité et l’authenticité qui qualifient la marque au losange et les plateaux musicaux qui vont gratifier cette nouvelle édition de « Layali Ramadhan ».