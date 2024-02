Comar réinvente l’assurance avec Comar Plus, une application mobile 100% digitale

Imprimer

A l'heure où les nouvelles technologies révolutionnent notre quotidien, la Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance (Comar), leader de l'assurance en Tunisie, vient de franchir une étape dans l'innovation, avec le lancement de sa plateforme digital Comar Plus. Une assurance intégralement digitale qui offre une expérience client sans précédent accessible depuis des applications iOS et Android et depuis le web.

Bien plus qu'une simple application, Comar Plus est une nouvelle façon de vivre l'assurance. Désormais, les clients peuvent accéder à un univers d'avantages et de services, en se connectant simplement via l'application. Fini donc les tracas administratifs et les déplacements inutiles. La gestion de vos contrats d'assurance devient un simple jeu d'enfants. Tout se gère en quelques clics, directement depuis votre smartphone.

L'intégration de ces nouvelles technologies au service de l'assurance permet à Comar de se distinguer en offrant une expérience client exceptionnelle. Grâce à des protocoles de sécurité avancés, l'application garantit un accès sécurisé aux données personnelles.

De plus, elle est disponible sept jours sur sept, 24h/24 et permet aux clients d'accéder à leurs informations à tout moment et depuis n'importe où, offrant ainsi une flexibilité incomparable. Les clients peuvent effectuer des paiements en ligne sécurisés, et leurs assurances leur sont livrées où qu'ils soient, en fonction du type de contrat. De plus, ils ont la possibilité de les télécharger à tout moment.

Élu Meilleur Service Client de l'année 2024 dans la catégorie Assurance, Comar réaffirme encore une fois son engagement à offrir le meilleur service à ses clients de plus en plus exigeants.

« Comar Plus marque une étape majeure dans notre stratégie d'innovation et de satisfaction client. Nous sommes fiers de proposer une assurance 100% digitale, adaptée aux besoins et aux exigences de nos clients », a déclaré Marouane Ben Said, Directeur Central Expérience client, S.I et Marketing

Forte d’une expertise de plus de 50 ans dans le domaine de l'assurance, Comar Assurances ne cesse de monter en expertise en proposant à ses adhérents les normes internationales de sécurité et de prestations. Comar a su ainsi conserver sa place de premier assureur privé sur le marché tunisien grâce à son héritage d’une culture managériale, reposant sur une gestion saine et solide, inculquée par le Groupe financier de référence « Group AMEN ».

Disponible en téléchargement sur iOS, Android et sur le site web de www.comar.tn, cette nouvelle application Comar PLUS permet aux clients de gérer leurs contrats, de payer en ligne en toute sécurité, de suivre les sinistres en temps réel, mais aussi et surtout de bénéficier de l'expertise et de la qualité de service de Comar, où qu'ils soient.

Pour télécharger l'application Comar Plus et vivre une nouvelle expérience de l'assurance, rendez-vous sur https://comar-plus.onelink.me/X0yz/nfkb36hc ou visitez le site www.comar.tn.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 82 100 001