Nimr lance la marque leader des camions poids lourds Sinotruk

Nimr filiale du groupe Comet, a organisé, le jeudi 15 février, une cérémonie de lancement de la marque de camions Sinotruk. Cette collaboration vient enrichir la gamme étendue des marques proposées par Nimr, poursuivant ainsi sa quête vers l’excellence.

Sinotruk, un constructeur fondé en 1930, est le leader du marché chinois depuis vingt années successives, et deuxième à l’échelle mondiale des poids lourds avec plus de 425 000 camions vendus en 2023 et partenaire stratégique du constructeur allemand MAN.

La représentation de la marque Sinotruk s’appuiera sur les infrastructures et les ressources humaines qualifiées du groupe Comet et de ses différentes filiales. À rappeler que tous les véhicules commercialisés par Nimr, y compris les camions Sinotruk, sont assemblés localement chez Comet par une main d’œuvre et un savoir-faire 100% tunisien.

Nimr & Sinotruk vous offrent des solutions de transport complètes

Nimr offrira aux professionnels du transport et aux collectivités une solution complète de transport, englobant non seulement les camions, mais également les services d'entretien et de réparation avec les pièces d'origine.

Le show-room 3S est d'une superficie de 1000 m². Le Service après-vente d’un accès facile offre deux ateliers dédiés aux grands travaux et deux autres spécialement conçus pour les interventions rapides. L’équipe technique est déjà sur place, prête à accueillir les premiers camions vendus. Le magasin de pièces de rechange se trouve juste à côté du show-room. SINOTRUK a mis à la disposition de NIMR une équipe technique permanente ainsi qu’un atelier mobile intervenant sur l’ensemble du territoire sous 24h maximum afin d’éviter tout risque d’immobilisation