Enda Tamweel poursuit lexpansion de son réseau et ouvre sa 109e agence à Bouhajla

Enda Tamweel continue d’étendre sa présence dans les régions les plus défavorisées et ouvre sa 109e agence dans la région de Bouhajla, relevant du gouvernorat de Kairouan. Avec cette nouvelle ouverture, la 8e au gouvernorat de Kairouan et la 19e dans la région du centre-ouest, Enda Tamweel ancre davantage son maillage territorial et élargit son réseau.

Enda Tamweel compte désormais 109 agences couvrant l’ensemble des gouvernorats tunisiens, et ce en dépit d’une conjoncture économique difficile.

L’expansion du réseau témoigne à la fois de la volonté de l’institution de poursuivre le déploiement de sa stratégie pour l’inclusion financière, économique et sociale des populations vulnérables. Elle illustre également son engagement constant à être au plus près de ses clients pour les servir au mieux. Un gage de proximité et d’amélioration continue de la qualité des services fournis associés à la tarification la plus compétitive sur le marché de la micro-finance.

Fortement présente dans la région du centre-ouest, Enda Tamweel a servi près de 176 000 personnes depuis l’ouverture de sa première agence dans la région en 2005. Enda a attribué plus de 600 000 prêts dans la région pour un montant de 1250 millions de dinars.

« Avec cette ouverture, nous allons libérer davantage la création d’emploi et l’initiative privée dans la région en élargissant les opportunités d’investissement et de financement pour les micro- et petits entrepreneurs dans la région. Cette ouverture est aussi le gage de proximité d’une institution qui œuvre pour l’inclusion dans les régions les plus défavorisées. », a déclaré Fethi Bechri, Directeur régional d’Enda Tamweel dans la région du centre-ouest.

L’inclusion financière sociale et économique reste toujours la pierre angulaire de l’action d’Enda Tamweel qui s’efforce d’intégrer les enjeux de développement durable et d’inclusivité dans sa

stratégie. Depuis sa création, l’institution a servi plus d’un 1, 2 millions d’individus, accordé plus de 4, 8 millions de prêts et investi plus de 9 600 millions de dinars.

Infos utiles

Adresse agence Bouhajla : 21, rue Al Rachad, Bouhajla, 3180 Kairouan.