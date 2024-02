Forum bénino-tunisien du Numérique : fief d’échanges, de partages et de synergies

Le mardi 13 Février 2024 marque la tenue de la première édition du Forum Bénino-Tunisien du Numérique à Cotonou. Cet événement novateur, d’une durée d’une journée, réunit plusieurs figures emblématiques du secteur du numérique du Bénin et de la Tunisie.

Ladite rencontre offre une opportunité inédite pour le partage d’expérience, l’exposition de technologies émergentes, le réseautage et le renforcement des relations collaboratives entre les deux pays.

Le Forum, organisé conjointement par Club DSI Bénin et le groupement tunisien Get’IT, vise à stimuler la croissance de l'économie numérique, encourager l'innovation et promouvoir les partenariats stratégiques dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication. Les participants comprennent des représentants du secteur public, des chefs d’entreprises et des experts du numérique.

Programme de la matinée :

- Allocutions d’ouverture soulignant l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine du numérique pour le développement économique et social.

- Panels de discussion : Problématiques métiers & Solutions digitales

Des chefs d'entreprises ainsi que plusieurs experts tunisiens vont animer deux panels de discussions autour de l’IOT, les solutions BI, l'innovation technologique, la cybersécurité et la transformation digitale des entreprises et des institutions. Ils y exposeront l’alignement entre problématiques métiers & solutions digitales ; Défis opérationnels & solutions numériques.

Programme de l’après-midi :

- B2B & Networking

L’après-midi sera entièrement consacrée à des séances de rencontres B2B ; en vue d’exposer les dernières avancées technologiques des entreprises tunisiennes. Ainsi, les participants sauraient explorer les solutions numériques innovantes. Également, les deux camps béninois et tunisiens pourraient approfondir leurs compétences dans des domaines spécifiques du numérique, favorisant ainsi le partage de connaissances, le réseautage et le développement d’opportunités de partenariats.