Pour chaque véhicule vendu, un arbre planté : Hyundai Tunisie révolutionne son approche écologique

Alpha Hyundai Motor, le distributeur officiel de la prestigieuse marque automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie, célèbre son statut de leader sur le marché automobile en 2022 et 2023 en lançant une initiative environnementale ambitieuse. En partenariat avec la direction générale des forêts et le commissariat régional de développement agricole de Bizerte, l'entreprise s'engage à planter un arbre pour chaque véhicule Hyundai vendu au cours de l'année 2023. Cette démarche exceptionnelle symbolise la plantation de 4 hectares à Sajnene.

Le projet vise à restaurer et à revitaliser les forêts touchées par les incendies de 2017, démontrant l'engagement durable de Hyundai envers la responsabilité sociale et environnementale. Ces arbres joueront un rôle essentiel dans la préservation de l'écosystème local, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité.

Hyundai Tunisie s'affirme comme un leader exemplaire, non seulement en matière d'innovation, mais également en tant que modèle de responsabilité sociale et environnementale.

Cette initiative renforce l'image de marque de Hyundai en tant qu'entreprise engagée, axée sur la durabilité et prête à faire changer le monde positivement. Elle s'inscrit également dans la lignée des actions entreprises précédemment par Hyundai Tunisie en faveur de l'environnement. Elle souligne aussi la volonté de l'entreprise de dépasser les attentes en matière de performances commerciales, en montrant comment une entreprise peut prospérer tout en prenant des mesures significatives pour la planète.

« Chez Hyundai Tunisie, nous considérons notre responsabilité sociale et environnementale comme un pilier fondamental de notre mission. Cette initiative reflète notre engagement envers la durabilité et notre objectif de contribuer positivement aux communautés locales et à l'environnement. Nous sommes convaincus que la réussite d'une entreprise moderne ne se mesure pas seulement par ses performances commerciales, mais également par sa capacité à contribuer positivement à la société », a déclaré Mehdi Mahjoub, directeur général d’Alpha Hyundai Motor.

A cet effet, la direction générale des forêts et le commissariat régional de développement agricole de Bizerte saluent cette collaboration novatrice et soulignent l'importance de la participation du secteur privé dans la préservation de l'environnement. Cette collaboration exemplaire renforce la conviction que l'industrie automobile peut jouer un rôle significatif dans la promotion d'un avenir plus vert et durable.