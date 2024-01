Ooredoo EZ CUP Free Fire 2024 : début des inscriptions pour le grand affrontement des champions

Ooredoo Tunisie est ravie d'annoncer aujourd’hui le retour de son tournoi de gaming phare EZ CUP avec cette année le jeu emblématique Free Fire en partenariat avec Infinix.

La phase de qualification en ligne, prévue du 6 au 28 janvier 2024, permettra aux joueurs de Free Fire de mettre en valeur leurs talents et compétences exceptionnels dans ce jeu populaire.

Les inscriptions ont commencé le 29 décembre 2023, tout le monde peut s'inscrire en visitant [http://ore.do/freefire_event], et tenter leur chance de vivre une expérience gaming incomparable. Les places sont limitées, alors les joueurs sont encouragés à s'inscrire rapidement pour garantir leur participation.

À ce sujet M. Mansoor Rachid Al Khater, CEO de Ooredoo Tunisie a déclaré : ‘’En organisant le tournoi EZ CUP Free Fire 2024, Ooredoo vise à réunir la communauté des gamers tunisiens, via une plateforme compétitive pour mettre en valeur le talent et l'adresse des joueurs. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la stratégie de l'entreprise et qui reflète son attachement particulier à l'univers du gaming”.

La compétition se déroulera sur une période de trois semaines, avec quatre qualifications, les joueurs finalistes se disputeront un cash prize d’une valeur globale de 10 000DT.

Ooredoo a aussi tenu à récompenser les efforts des champions les plus tenaces avec des chèques et des cadeaux exceptionnels pour le Top 8 du tournoi.