« Apprivoisez l’incertitude, faites-en une compétence ! » chez AC Editions

Et si nous pouvions mieux agir et réagir face à l’incertain ?

Découvrir le livre « Apprivoisez l’incertitude, faites-en une compétence ! » chez AC Editions, c’est le partage d’un état d’esprit pour positiver et affronter les perturbations inattendues de nos vies personnelles et professionnelles. Une thématique réellement d’actualité et qui s’adresse au plus grand nombre, et à toutes les générations.

L’auteure, Amina Bourguiba, nous entraine avec passion sur comment se mettre en mouvement (agir) et nous incite à développer notre propre potentiel pour cesser d’être sa propre limite. C’est à travers « la démarche rassurante » qu’elle nous invite à de nouvelles perspectives pour se donner les moyens d’évoluer, de relativiser et de s’adapter. Devenir des « CRAC » de l’incertain devient à notre portée et également une compétence naturelle à « muscler dans le temps ».

Au-delà d’un ouvrage de développement personnel, ce guide pratique regorge de témoignages, de conseils, de boite à outils, de tests et surtout d’illustrations qui rendent chaque réflexion très concrète. Une lecture facile, bienveillante et agréable où nous avons la sensation de reprendre le pouvoir sur son quotidien.

L’autrice :

Coach Agile & Scale, experte en transformation des organisations, auteure et conférencière, Amina Bourguiba a pris le tournant Agile il y a une dizaine d’années et a développé une expertise jusqu’à devenir coach. Elle parle de l’agilité comme d’une révélation et d’une passion qui consiste à accompagner la transformation et à soutenir des équipes, les tribus, les leaders et les dirigeants dans l’évolution de leurs modes de fonctionnement en adaptant l’agilité à leurs envies et leurs enjeux.