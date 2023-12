La nouvelle Wallys Wolf arrive

Imprimer

Le constructeur tunisien vient de franchir un cap symbolique avec la production de son premier SUV Premium.

Depuis son annonce en juillet dernier, ce SUV de luxe, la Wolf, a connu un nombre important de pré-commandes. Récemment sorti de la chaîne d’assemblage, les premiers exemplaires de la Wallys Wolf seront livrés bientôt à ses clients sur le Grand Tunis et à Sousse.

« Depuis le premier moment où nous avons présenté le prototype Wolf dans notre showroom, jusqu’au lancement de la production, la Wolf a provoqué un véritable coup de cœur aux visiteurs et aux acheteurs. Nous n'avons fait aucune concession sur la qualité et le design du véhicule et nous offrons également cinq ans de garantie ou 150 000 km », a déclaré à cette occasion Omar Guiga, Président-Directeur Général Wallyscar.

Wallys Wolf : un véritable succès ?

Malgré ses détracteurs, la Wolf va permettre à Wallys de tripler ses volumes de vente dans les années à venir, et également d’agrandir la taille de l’usine de Tunis Sud, où elle est assemblée.

Pour fêter son lancement, la Wallys Wolf va effectuer une tournée nationale au printemps 2024, et va traverser pas moins de dix villes en un mois, ce qui va lui permettre de séduire une nouvelle clientèle : en effet, plus de 90% des clients sont des nouveaux clients de Wallyscar.

« Notre mission est devenir une référence sur le marché tunisien de la mobilité en proposant une gamme diversifiée de produits de qualité et en assurant la une expérience client exceptionnelle » déclare le fondateur Zied Guiga.

Wallys Wolf : de nombreuses possibilités de personnalisation

Grâce au programme de personnalisation « Your Single Wolf », les clients de la Wolf ont plébiscité les nombreuses possibilités offertes par la marque : les couleurs de carrosserie les plus populaires sont les noir Black Diamant, bleu Saphir et blanc Crystal, mais les clients peuvent également choisir la couleur de leur intérieur.

Sous le capot, la Wallys Wolf est animée par un moteur 4 cylindres 1.5L turbo, développant pas moins de 150 chevaux, avec une transmission à deux roues motrices. Le modèle de série dispose d’une boîte automatique à 6 rapports, d’un toit panoramique, d’un intérieur cuir bicolor mais également de 7 places et d’un jeu de jantes 20’’. Avec un prix de lancement qui se place sous la barre des 120 000 dinars.

Wallys Wolf : plus de 150 emplois créés en quatre ans

Avec l’arrivée du Wolf dans la gamme, l’usine de Wallyscar située à Tunis Sud va voir sa taille doubler. Plus de 150 nouveaux collaborateurs vont être embauchés entre 2024 et 2026, dans le cadre du projet Wolf.

Wallyscar souhaite rendre la chaîne d’approvisionnement de la Wolf plus productive. « Certaines pièces de la carrosserie et de mécanique seront ainsi acheminées désormais par avion et nons plus par bateau, permettant ainsi de réduire les délais logistiques de 75 %, ceci pour notre chaine de production mais aussi pour nos ateliers SAV » affirme son PDG Omar Guiga.





On rappelle que le constructeur automobile tunisien Wallyscar et la marque automobile chinoise Premium Jetour, ont récemment signé un contrat de partenariat pour le développement sur la base du modèle X70 Plus. Pour le moment le taux d’intégration tunisien est de 38%, mais l’entreprise tunisienne a pour ambition d’élargir sa liste de fournisseurs locaux.

Pour plus d’informations, visitez le Showroom de Tunis Sud ou du Lac 1 ou contactez le 29 381 438.