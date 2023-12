Honda, 75 ans d’une formidable épopée de la marque japonaise

Imprimer

Le Japon, berceau des contes et légendes, possède aussi son lot de belles histoires et de réussites économiques. C’est le cas de Honda, l’entreprise spécialisée dans la commercialisation de motos et de voitures, mais aussi de machines de bricolage, jardinage et même de jets…

La célèbre marque, fête tout au long de cette fin d’année ses 75 ans d’existence ! L’occasion de revisiter quelques étapes importantes de son parcours doré :

L'Histoire de Honda | La Vision de Soichiro Honda

C’est en 1906, dans le village de Komyo (préfecture de Shizuoka) que naît Soichiro Honda. Il se passionne par les mécanismes des objets qui l’entourent.

À 15 ans, il part travailler dans un garage à Tokyo et apprend le métier jusqu’à ouvrir, quelques années plus tard, son propre garage. Il a créé en 1947 la Honda Type A, un vélo où est fixé un moteur sur le cadre, le succès est immédiat et la demande devient très forte.

En 1948, Honda s’aperçoit que ses inventions ont du succès et suscitent l’intérêt. Il décide de créer la Honda motor company : la marque est née. Dans cette étape, il s’associe à Takeo Fujisawa, un commercial qui lui apportera ses connaissances jusqu’à la fin de sa vie.

Fort du succès de son entreprise, Soichiro Honda décide de lancer la vente d’automobiles aux États-Unis. Ce sera dans les années 80 que les voitures connaîtront un pic de vente dans ce pays. En 1964, la marque fabrique ses premières voitures et monoplaces de Formule 1. Les courses automobiles permettent à Honda de se faire connaître et d’acquérir une image de « fiabilité »

En 1988, HONDA entre dans le Hall of Fame, qui recense les personnes ou entreprises les plus renommées. Pour la première fois, un constructeur automobile japonais y fait son apparition. Cette récompense traduit l’attachement que les Américains ont pour la marque, depuis ses débuts.

De l’autre côté de l’Atlantique, en Europe, le succès des véhicules Honda se fera dans les années 90, notamment grâce au SUV CR-V.

Honda, regarde vers l’avenir et en 1999, le constructeur est le premier à commercialiser une voiture hybride en Europe : L’Insight. En 2006, la marque mise également sur l’hydrogène et devient le premier constructeur à commercialiser une voiture de ce type : la FCX Clarity.

2015 fût l’année de l’accomplissement ultime du rêve de Honda : la production d’un jet qui peut transporter six passagers et voler à 2200 km/h.

Innovations technologiques et innombrables réalisations

En dehors des voitures et autres deux roues, Honda investit dans les nouvelles technologies et notamment dans la robotique. C’est ainsi qu’en 2000, naît le robot ASIMO, un robot intelligent et humanoïde. ASIMO se déplace comme un humain, effectue des mouvements qui se rapprochent des mouvements naturels de l’homme et surtout est capable de répondre à des sollicitations verbales.

Honda a prolongé sa série de victoires aux prestigieux Red Dot Design Awards, son avion eVTOL (Electrical Vertical Take Off and Landing) ayant remporté la première place dans la catégorie Design Concept.

En cours de développement, le Honda eVTOL sera propulsé par une turbine à gaz hybride pour une plus grande autonomie, combinant les technologies d'électrification, de combustion, d'aérodynamique et de contrôle de Honda afin d'offrir une mobilité interurbaine conviviale pour les villes connectées de l'avenir.

Conçu pour être un espace inspirant pour chaque passager, les grandes fenêtres extérieures contribueront à créer une solution de mobilité aérienne lumineuse et confortable.

Au début de l'année, Honda a remporté quatre prix Red Dot Design pour ses gammes d'automobiles et de motos - cette dernière a connu un nouveau succès avec le Honda eVTOL.

MAX Verstappen gagne son 3 -ème titre d’affilé et Oracle Red Bull Racing remporte deux championnats du monde des constructeurs consécutifs.

24 septembre 2023, Suzuka, Japon : La 13e victoire de Max Verstappen pour la saison 2023 lors du Grand Prix du Japon a permis à son équipe Oracle Red Bull Racing de décrocher le titre des constructeurs le plus rapide de l'histoire de la Formule 1, le Néerlandais saluant "une voiture fusée". Max Verstappen de l'écurie Oracle Red Bull Racing, soutenue par Honda en tant que partenaire d'équipe, a remporté la course et a depuis pulvérisé le record de victoires en F1

Alex Palou remporte l'avant-dernière manche à portland et décroche le championnat des pilotes indycar 2023 pour HONDA

Le pilote Honda Alex Palou a remporté le championnat NTT INDYCAR SERIES 2023 sur le Portland International Raceway grâce à une victoire dominante lors du BitNile.com Grand Prix of Portland.

HONDA en Tunisie suit la tendance du succès et des accomplissements

En Tunisie, HONDA à travers son distributeur officiel JMC a aussi pris part aux festivités du 75 -ème anniversaire qui a coïncidé avec le 7 -ème anniversaire de la marque sur notre territoire national, en relayant sur ses plateformes sociales et au sein de ses showrooms simultanément avec tous les distributeurs HONDA à travers le monde des contenus retraçant les performances de la marque à travers les 75 dernières années. Le tout fut conclu par une fête d’anniversaire regroupant tout le personnel de la société autour d’un gâteau arborant le logo spécial du 75 -ème anniversaire.

Aussi la société a été invitée à travers son comité directoire au cours de ce mois de novembre au siège régional (Afrique et moyen orient ) de la marque HONDA à DUBAI (émirats arabes unis ) pour assister à la conférence annuelle des distributeurs au cours de laquelle les efforts déployés par toute l’équipe au cours des 3 derniers années ont été récompensés et exposés en tant que succès story faisant office de cerise sur le gâteau et ponctuant une période de renaissance de la marque au niveau national et confirmation au niveau régional