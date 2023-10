TLScontact signe un contrat de cinq ans avec le ministère australien des Affaires intérieures

Acteur majeur dans la collecte des demandes de visa, TLScontact annonce la signature d'un nouveau contrat de cinq ans avec le ministère australien des Affaires intérieures (Home Affairs). Ce contrat confie à TLScontact la mission de gérer les centres australiens de collecte des données biométriques, répartis en Europe et en Afrique subsaharienne. En vertu de cet accord, TLScontact agira en tant que partenaire exclusif du ministère dans ces régions, soit dans 22 pays et plus de 30 sites.

Grâce à son vaste réseau de centres implantés en Europe et en Afrique, TLScontact sera en charge de la collecte des données biométriques des demandeurs de visa australiens. La solution TLSbiometrics sera mise en œuvre et intégrée au processus de demande de visa australien, déjà fortement numérisé.

Mais au-delà de cette avancée technologique phare, TLScontact lancera de nouveaux sites web dédiés, hébergés sur la plateforme TLSdigital. Les demandeurs de visa bénéficieront d’autres fonctionnalités telles que TLSbooking et TLSpay, qui leur permettront de réserver des rendez-vous en ligne et d'effectuer des paiements en toute simplicité. De plus, un accompagnement personnalisé sera proposé aux demandeurs pour remplir leurs formulaires et effectuer leur paiement.

Anthony Phillips, Directeur des Services de Contact et de Support au ministère, a exprimé sa satisfaction à propos de ce partenariat stratégique avec TLScontact. Pour lui, cette collaboration permettra d'optimiser les services pour répondre à une demande internationale croissante tout en maintenant des normes élevées en matière de conformité et de sécurité.

Le déploiement des centres se fera en deux phases, avec l'ouverture des 22 premiers sites prévue d'ici la fin de l'année dans des pays tels que l'Afrique du Sud, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'Éthiopie, la France, le Ghana, la Grèce, le Kazakhstan, le Kenya, le Nigéria, l'Ouganda, la Russie et le Zimbabwe.

Simon Yoxon-Grant, Directeur-général de TLScontact, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau contrat, affirmant que l'entreprise est honorée d'avoir été choisie comme partenaire de confiance en Europe et en Afrique subsaharienne. Il a souligné l’engagement de l’entreprise à fournir des services efficaces, intuitifs et sécurisés, correspondant aux objectifs du ministère australien des Affaires intérieures et des demandeurs de visa.

Ce contrat réaffirme l'engagement de TLScontact en matière d'innovation et d'excellence dans le secteur des visas, et met en avant l’expertise pointue mise en œuvre pour développer des solutions simples et intuitives visant à améliorer l'expérience des gouvernements et des demandeurs de visa.