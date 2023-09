Renault, partenaire de la culture et des soirées de Carthage

L’engagement du Groupe ARTES, concessionnaire des marques Renault-Dacia envers la culture souligne, si besoin est, le volontarisme et la détermination du groupe à soutenir les activités culturelles et à appuyer les spectacles artistiques.

Un engagement qui s’inscrit dans la nouvelle approche de la direction Marketing du groupe ARTES qui a fait le double pari de la proximité pour promouvoir ses modèles à travers des expositions lors du festival de Carthage ainsi que celui de Sfax et de la citoyenneté en apportant son soutien aux diverses manifestations artistiques.

Ainsi le groupe ARTES a marqué sa présence lors des différentes soirées par l’exposition de ses nouveautés comme la Renault AUSTRAL, un SUV sportif, élégant, richement équipé et au design séduisant, la Renault Express, la fourgonnette tout simplement pratique qui répond aux besoins et attentes des professionnels, la Dacia Logan, une berline familiale, robuste et résolument tournée vers le futur.

C’est désormais une tradition que le groupe ARTES apporte sa contribution aux évènements culturels et témoigne de sa fidélité à ses fondamentaux d’entreprise citoyenne partageant les valeurs de la créativité, de l’effort, du gout et de la joie de vivre.