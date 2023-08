La croissance mondiale se maintient mais ne laisse que peu de place aux bonnes surprises

Au début de l'année, les récits négatifs des investisseurs et des analystes ont dominé l'agenda macroéconomique mondial. Cela faisait suite à une année 2022 particulièrement ardue, au cours de laquelle les acteurs du marché ont dû faire face aux dures réalités d'une activité en berne, d'une inflation élevée et d'une polarisation géopolitique.

L'environnement morose de janvier 2023 s'est traduit par des prévisions économiques et de marché médiocres pour l'année. En fait, les prévisions du consensus Bloomberg annonçaient une expansion économique mondiale timide de 2,1 % en 2023, ce qui est nettement inférieur à la moyenne à long terme de 3,4 % et à la barre des 2,5 % qui définissent généralement une récession mondiale. Le consensus Bloomberg est un outil qui suit les prévisions mondiales des analystes, des groupes de réflexion et des instituts de recherche, et qui présente un éventail de projections ainsi que le point médian des attentes du marché.

Prévisions de croissance du PIB mondial pour 2023

(Croissance annuelle, %, enquête Bloomberg)

Mais cela s'est avéré trop pessimiste, comme nous l'avons souligné dans notre Commentaire économique du 1er janvier 2023 : "... alors que nous entrons dans la nouvelle année 2023, on peut dire sans risque de se tromper qu'un grand nombre d'événements négatifs ont déjà été pris en compte et compris. Selon nous, la précédente série de révisions à la baisse a conduit à un pessimisme exagéré quant à la baisse des perspectives de croissance. Nous prévoyons donc une croissance de l'économie mondiale de 2,6 % en 2023, toutes les grandes économies se développant à un rythme plus rapide que ne le prévoient la plupart des analystes.

À la mi-2023, notre scepticisme quant à l'idée d'une récession mondiale imminente était justifié, malgré le resserrement monétaire continu, les difficultés bancaires des États-Unis et la faiblesse industrielle sur tous les continents. En effet, au fil du temps, le consensus a convergé vers des perspectives plus positives, alors que la consommation et les marchés du travail américains se sont avérés plus résistants, que la reprise chinoise a surpris à la hausse et que le ralentissement de la zone euro a été atténué à la fois par un hiver doux et par des politiques budgétaires plus favorables.

Prévisions de croissance du PIB pour 2023 par grande économie

(Croissance annuelle, %, enquête Bloomberg)

Cependant, pour l'avenir, nous mettons en garde contre un retournement complet d'un excès de pessimisme à un excès d'optimisme. Si nous pensons que la croissance mondiale continuera à résister aux multiples vents contraires (monétaires, budgétaires et géopolitiques), nous ne voyons pas la possibilité d'une nouvelle série de révisions à la hausse. Nous maintenons plutôt nos projections de croissance du début de l'année. Trois facteurs principaux soutiennent cette vision prudente d'une croissance faible mais soutenue pour le reste de l'année.

Tout d'abord, il est peu probable que les consommateurs mondiaux bénéficient du même type de vents contraires que ceux qui ont soutenu les revenus disponibles réels au premier semestre 2023. La forte correction des prix des produits de base, qui ont chuté de plus de 30 % en un an environ, a favorisé une décélération significative de l'inflation et des attentes en matière d'inflation. En conséquence, la croissance des salaires réels et les revenus disponibles ont été stimulés, ce qui a encore soutenu la consommation au niveau mondial. Les stocks mondiaux sont à un niveau historiquement bas et la croissance de l'offre devrait être limitée, car de nouvelles augmentations de la production nécessitent de nouveaux investissements qui ne sont pas actuellement dans le circuit.

En second lieu, les taux d'intérêt plus élevés de la politique monétaire affectent les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Au fil du temps, de plus en plus de propriétaires seront affectés par des prêts hypothécaires plus coûteux. Une logique similaire s'applique également à la dette des entreprises. Comme le crédit devient plus coûteux en raison des taux d'intérêt plus élevés, les dépenses d'investissement globales freineront la contribution à la croissance du secteur privé. Par conséquent, la politique monétaire devrait lentement pénétrer l'économie réelle.

Enfin, après une période d'expansion qui a suivi sa "réouverture" tardive après la pandémie, l'économie chinoise s'essouffle à nouveau. Les mesures de relance budgétaire et monétaire sont jusqu'à présent limitées, calibrées pour maintenir un niveau d'activité normal, mais pas pour produire le type d'essor des investissements qui a fait partie des cycles d'assouplissement chinois dans le passé. Bien que de nouvelles mesures de relance soient attendues pour le reste de l'année, nous ne voyons pas de "bazooka politique" cette fois-ci. Il est donc peu probable que la Chine nous surprenne par une croissance positive significative.

Dans l'ensemble, la croissance mondiale a mieux résisté que ne le prévoyaient les analystes et les marchés au début de l'année, mais les possibilités de surprises positives sont aujourd'hui beaucoup plus limitées qu'il y a six mois, lorsque le pessimisme excessif s'était emparé des investisseurs et des économistes.