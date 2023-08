Les marchés financiers annoncent une économie américaine faible en 2024

L'économie américaine continue de manifester sa résilience malgré les vents contraires que représentent une inflation élevée, des conditions financières plus strictes et un environnement mondial incertain. Depuis le début de l'année, la situation ferme des marchés du travail, la forte consommation des ménages et la vigueur du secteur des services ont déjoué les prévisions initiales d'une détérioration de ces secteurs. Sur la base de ces développements, le consensus des prévisions de croissance de Bloomberg pour 2023 a augmenté d'un point de pourcentage, passant de 0,3 % en janvier à 1,3 % au milieu de l'année. Si la dynamique économique devrait permettre d'éviter un ralentissement aux États-Unis en 2023, une récession n'est pas encore exclue pour 2024. Selon nous, la question de cette récession très attendue mérite une analyse plus approfondie.

Dans une série d'articles, nous analyserons les indicateurs de trois catégories (production, ménages et marché) afin d'évaluer l'état de l'économie américaine et de comprendre si un éventuel ralentissement est en train de se produire et de quelle manière. Dans l'article de cette semaine, nous analysons les indicateurs des marchés financiers et les preuves qu'ils fournissent concernant les perspectives de l'économie. Nous nous concentrons sur la courbe des taux américains, le nouvel indice des conditions financières de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la dynamique des marchés d'actions américains.

Marge à terme du Trésor américain

(points de pourcentage, taux des obligations à 10 ans - taux des obligations à 3 mois)

Tout d'abord, l'inversion de la pente de la courbe des rendements du Trésor américain est le signe d'un ralentissement économique très probable au cours des 12 prochains mois. Cet indicateur simple, également appelé "term-spread", correspond à la différence entre les taux d'intérêt à long terme et à court terme des titres du Trésor. Historiquement, il a fourni une relation cohérente avec l'activité économique aux États-Unis : des valeurs plus faibles de l'écart prédisent un ralentissement de l'économie.

Les inversions de la courbe des rendements sont des signaux fiables de l'imminence d'une récession. Depuis 1968, avant chacune des huit dernières récessions, les taux d'intérêt à court terme ont dépassé les taux à long terme, générant une inversion de la courbe des rendements. Le récent cycle monétaire de la Fed a accumulé 500 points de base de hausses du taux directeur de la banque centrale depuis mars 2022, amenant la courbe de rendement en territoire négatif à la fin de l'année dernière. La valeur mensuelle de -1,55 point de pourcentage (p.p.) en juin implique une probabilité de 67 % de récession dans les 12 mois à venir, selon un modèle statistique développé par la Fed de New York.

L'intuition qui sous-tend la relation entre la fourchette des taux d'intérêt et l'activité économique est simple : une politique monétaire plus stricte entraîne une hausse des taux d'intérêt à court terme, ce qui devrait provoquer un ralentissement de l'activité économique, ainsi qu'une diminution de la demande de crédit. À son tour, cet affaiblissement entraîne une baisse de l'inflation et des réductions des taux d'intérêt dans le futur, ce qui réduit les taux d'intérêt à long terme actuels et, par conséquent, la fourchette des taux d'intérêt.

Impact des conditions financières sur la croissance

(contribution à la croissance de l'année prochaine, points de pourcentage)

En second lieu, les conditions financières n'ont jamais été aussi strictes depuis des années, ce qui devrait freiner la croissance à l'avenir. L'indice des conditions financières (ICF), nouvellement créé par la Fed, fournit une description utile des marchés. Cet indice rassemble des variables financières, telles que les rendements des obligations d'entreprises, l'indice boursier Dow Jones, les taux d'intérêt du Trésor et des fonds fédéraux, les taux hypothécaires à 30 ans et l'indice du taux de change nominal du dollar. Une caractéristique pratique de cet indice est qu'il est exprimé en termes d'impact sur la croissance économique au cours de l'année suivante. Les récentes lectures de l'ICF sont à leur niveau le plus serré depuis la crise financière mondiale, et on estime que ces conditions pèseront sur la croissance du PIB d'environ 0,60 point de pourcentage au cours de l'année à venir.

Selon nous, les conditions tendues des marchés financiers persisteront à l'avenir. Outre le cycle de resserrement des taux d'intérêt, la Fed continue de revenir sur l'expansion du bilan qui avait été mise en place pendant la pandémie de Covid comme une mesure extraordinaire et temporaire. L'augmentation du coût du crédit et le durcissement des normes de prêt par les banques limiteront la disponibilité du crédit pour les ménages et les entreprises.

En troisième lieu, bien que les marchés boursiers aient déjoué les prévisions globalement pessimistes de la fin de l'année dernière, cela est dû dans une large mesure à l'essor de secteurs spécifiques alimentés par de nouvelles tendances technologiques, comme le boom de l'intelligence artificielle (par exemple, le ChatGPT et les technologies associées). Les marchés boursiers fournissent des informations précieuses sur les attentes concernant les performances des entreprises et les perspectives économiques en général. Au cours du premier semestre de l'année, le S&P 500 a progressé d'environ 16 %, tandis que le Nasdaq 100, qui compte un grand nombre de valeurs technologiques, a grimpé de près de 40 %. Toutefois, ces performances ont été réalisées par des entreprises technologiques telles qu'Apple, Microsoft, Google et Meta. Si l'on exclut les entreprises plus directement concernées par l'IA, l'indice S&P est resté pratiquement inchangé, ce qui montre que les marchés boursiers font preuve d'une grande prudence à l'égard de l'économie dans son ensemble.

En outre, les prévisions des analystes pour l'avenir expriment un degré élevé d'incertitude et de pessimisme. Selon une enquête menée par Bloomberg, les analystes s'attendent à ce que le S&P 500 chute de 8 % au cours du second semestre de l'année. Ce qui est plus impressionnant, c'est la différence de 50 % entre les prévisions les plus optimistes et les plus pessimistes, ce qui montre des divergences dans les attentes qui n'ont pas été enregistrées depuis deux décennies et qui reflètent le niveau élevé d'incertitude concernant les perspectives économiques.

Dans l'ensemble, les indicateurs de marché indiquent que le resserrement des marchés financiers pèse sur la croissance économique et que la probabilité d'un ralentissement économique est élevée. Cela complète notre analyse précédente des principaux secteurs de production et de la consommation des ménages, qui prévoyait un atterrissage en douceur de l'économie américaine.