Alpha Ford annonce une campagne de prix fascinante pour célébrer le 120e anniversaire du constructeur Ford

Imprimer

Alpha Ford, distributeur officiel de la marque Ford en Tunisie, est ravi d'annoncer une campagne de prix spéciale pour célébrer le 120e anniversaire du constructeur Ford. Cette campagne séduisante vise à récompenser nos précieux clients en offrant des remises incroyables sur une large gamme de véhicules Ford. Ford possède un riche héritage s'étendant sur 120 ans d'innovation, de savoir-faire et d'excellence en matière de conduite et tout au long de son histoire, Ford s’est constamment efforcée de fournir des véhicules de haute qualité qui répondent aux besoins de ses clients. Cette campagne de prix est un gage de gratitude envers tous nos clients fidèles qui nous ont soutenus dans ce voyage remarquable. La campagne de prix extraordinaires proposera des offres exclusives et des remises sur divers modèles Ford, allant jusqu’à 20 000 DT, offrant aux clients une occasion unique de posséder un véhicule Ford à un prix exceptionnel. Avec notre gamme diversifiée de véhicules, il y en a pour tous les goûts, que vous recherchez une berline compacte et efficace ou un SUV spacieux et performant pour vos aventures en famille. "Nous sommes ravis de célébrer les 120 ans du constructeur Ford, et nous tenons à exprimer notre gratitude à nos clients pour leur soutien indéfectible au fil des ans", a déclaré M. Jonathan Dos Santos, Directeur d’exploitation d’Alpha Ford. "Cette campagne de prix spéciaux n’aurait pas été possible sans le soutien du fabricant et c’est notre façon de redonner à la communauté et de partager notre enthousiasme avec tous les passionnés d'automobiles. Ainsi nous vous invitons à visiter nos showrooms, à explorer notre large gamme de véhicules et à profiter des offres incroyables disponibles lors de cette campagne. " Alpha Ford invite ses clients, les passionnés d'automobile et les représentants des médias à se joindre à elle pour célébrer le 120ème anniversaire du constructeur Ford dans les showrooms Ford à travers le pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.ford.com.tn et nos réseaux sociaux : https://www.facebook.com/alphafordtunisie https://www.instagram.com/fordtunisie/ https://www.linkedin.com/company/ford-tunisie/





Un peu d’histoire

En juin 2023, le constructeur Ford célèbre son 120e anniversaire, l'occasion de revenir sur l'histoire de la marque.

Le fondateur de la marque emblématique américaine Henry Ford a visé à rendre la possession d'une voiture à la fois pratique et abordable, ce qui a totalement changé la façon de vivre et la vision des choses. C'est en 1893 que le premier moteur à combustion de Ford a vu le jour.

L'emblématique Ford T

Le tout premier modèle T est sorti de l'usine en 1908 ! Comme une révolution, le modèle se veut de qualité supérieure, facile à manœuvrer et abordable. Effectivement, la Ford T coûtait uniquement 243 €, soit un prix raisonnable pour l’époque. Ces véhicules automobiles ont donc commencé à s'intégrer de plus en plus dans la vie de tous les jours et deviennent synonymes de liberté.

Henry Ford est le principal créateur de la chaîne de montage mobile, qui va révolutionner l'ensemble de l'industrie. Jusque-là, le châssis restait à la même place et les employés se déplaçaient autour. La chaîne de montage a alors bousculé ce principe en apportant le travail jusqu’aux employés. De ce fait, la construction d’un modèle T qui en moyenne nécessitait 12 heures, a été réduite à plus de 1 heure de travail. Une réelle innovation pour l'industrie automobile à cette époque et encore aujourd'hui.

Dans les années 60, Ford Europe voit le jour

Le premier véhicule de l'union a été l'utilitaire Ford Transit, avec son moteur placé à l’avant. Accessible au grand public en 1965, le Transit s'est directement transformé en véhicule de prédilection pour les professionnels.

Ford ne cesse d'innover et d'évoluer au cours des années. Le constructeur a été plusieurs fois récompensé, notamment avec le lancement de sa Ford Mondeo. Ford, c'est aussi synonyme de vitesse, avec ses iconiques Ford Mustang GT500 et Ford Escort Cosworth.

Ford a commencé à développer son moteur EcoBoost, notamment pour les Ford Focus. Ce moteur à très faibles émissions pour la planète a été lancé en 2012, leader sur plusieurs années, commercialisé en Tunisie avec la Focus et Mondeo ; et disponible actuellement sur le Ford Ecosport.