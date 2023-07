Enda Tamweel, ASH Technologies et Mazars présentent leurs nouvelles solutions solaires

Dans le cadre du partenariat qui les unit, Enda Tamweel, ASH Technologies et Mazars ont organisé le 20 juillet 2023 une journée portes-ouvertes pour la présentation de leurs nouvelles solutions solaires.

Tenue en présence de Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel et de Yassine Allani, Co-fondateur d’ ASH Technologies, la journée s’inscrit dans la continuité du partenariat noué entre les deux institutions et visant à contribuer au développement durable et à l’accompagnement des projets et des métiers verts et à l’accélération de la transition énergétique et écologique.

Plusieurs solutions innovantes à même d’accélérer la transition énergétique des micro-entrepreneurs et de les orienter dans une dynamique d’innovation ont été présentées durant cette journée de manière à les encourager à s’inscrire dans cette optique. La richesse des solutions qui seront présentées, alliant haut potentiel économique et écologique vont permettre la création de nouveaux métiers verts et le développement d’activités économiques à forte valeur ajoutée, de sorte à consolider l’impact positif des micro- entrepreneurs et des micro-entreprises.

« L’environnement a toujours été au cœur de la stratégie d’Enda Tamweel. L’accentuation des changements climatiques fait de la question de la transition écologique un enjeu central. Avec le développement de son expertise dans le domaine et la mise en place de lignes de crédit dites vertes, Enda Tamweel a voulu se positionner comme un acteur clé dans le financement des activités protectrices de l’environnement », a déclaré Mohamed Zmandar, Directeur général d’Enda Tamweel.

« Le vrai potentiel de l’énergie solaire, fer de lance de la transition énergétique de plusieurs pays, est souvent occulté par une certaine perception conservatrice qui limite l’étendue de ses applications., Dans notre vision innovante en faveur d’une économie verte et d’une transition énergétique durable, l’énergie solaire doit être non seulement un agent énergétique de substitution mais surtout un facteur de développement et de promotion de nouveaux métiers et chaines de valeurs écologiques au sein de microstructures de plus en plus intégrées et à faible empreinte carbone», a pour sa part affirmé Yassine Allani, Co-fondateur d’ASH Technologies et Directeur général de ses filiales en Tunisie.

Acteur citoyen et engagé, Enda Tamweel s’est orientée depuis sa création dans une démarche volontariste en faveur de la protection de l’environnement et d’une transition écologique prenant en considération les enjeux du développement durable. Faisant du développement des produits verts un axe central de sa stratégie, Enda Tamweel a assuré la mise en place de deux lignes de prêt dites vertes, la première, Eco-prêt, est dédiée aux collecteurs, aux recycleurs et aux centres de collecte de déchets, la deuxième, Eco-chams dédiée à l’installation de systèmes solaires à usages multiples.

ASH Technologies, cofondée et gérée par un Tunisien, travaille, quant à elle, au développement de solutions d’énergie solaire thermique décentralisées et industrielles. Elle a créé en 2021 une filiale ASH Tunisie à Kairouan pour réaliser la construction de deux installations industrielles qui sont des premières mondiales dans le domaine du recyclage écologique des métaux et de la sécurité.

Par le biais de ce partenariat, les deux acteurs s’engagent à mettre en œuvre des programmes et des dispositifs créateurs de valeurs et œuvrant pour des transformations positives et un avenir plus durable pour tous les créateurs de projets.