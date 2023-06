Les secteurs de production américains suggèrent qu'un "soft landing" (atterrissage en douceur) est en train de prendre forme

L'orientation de l'économie américaine est un sujet qui suscite la controverse. À ce jour, il ne semble pas y avoir de consensus clair sur la question de savoir si l'économie entrera dans une véritable récession, si elle ne connaîtra qu'une récession légère, ou même si une récession peut être évitée. Le tableau est globalement flou, malgré des vents contraires importants. Depuis le début de l'année, des indicateurs meilleurs que prévu ont montré que l'économie était résistante. Néanmoins, une récession n'est pas encore exclue et les questions relatives à un retournement de conjoncture très attendu restent posées.

Le Bureau national de la recherche économique (NBER) déclare officiellement qu'il y a récession lorsqu'il y a un déclin significatif de l'activité économique, qui dure plus de quelques mois et, ce qui est important dans le scénario actuel, qui s'étend à l'ensemble de l'économie. Dans une série d'articles publiés au cours des prochaines semaines, nous examinerons et approfondirons différents indicateurs prospectifs appartenant à trois catégories (production, ménages et marché), afin d'évaluer l'état actuel de l'économie américaine et la manière dont le ralentissement prend forme. Dans ce numéro, nous examinons les perspectives du point de vue de trois secteurs de production (les services, l'industrie manufacturière et la construction).

Tout d'abord, le secteur des services reste globalement résistant, malgré une tendance au ralentissement progressif. L'indice des directeurs d'achat (PMI) le plus récent montre cette évolution. L'indice PMI est un indicateur basé sur une enquête qui fournit une évaluation de l'amélioration ou de la détérioration de l'activité économique. Un indice de 50 sert de seuil pour distinguer les conditions économiques en contraction (en dessous de 50) des conditions économiques en expansion (au-dessus de 50). Au cours de la forte reprise de 2021, l'indice PMI des services a atteint un sommet de 67,6, avant d'amorcer une tendance à la baisse qui se poursuit jusqu'aux derniers relevés. Les chiffres publiés cette année jusqu'au mois de mai ont été supérieurs à 50, ce qui les situe encore dans une zone d'expansion.

Le secteur des services joue un rôle de stabilisateur dans le processus d'ajustement en cours de l'économie. En général, par rapport aux autres secteurs, les services affichent une évolution plus régulière au cours du cycle économique, ainsi que des réactions plus modérées aux changements de politique monétaire. Cela s'explique notamment par le fait que la consommation de services est moins dépendante de la finance, ce qui la rend moins sensible aux taux d'intérêt.

En outre, les ménages sont moins portés à procéder à des ajustements brusques de la consommation de services, dont les exemples les plus évidents sont la santé et l'éducation. En revanche, les ménages sont plus à même de reporter l'achat de biens durables, tels que les voitures et les appareils ménagers, lorsque les conditions économiques se détériorent ou que les coûts de financement deviennent trop élevés.

Indicateurs PMI des services et de l'activité manufacturière

(50: seuil séparant les contractions des expansions)

En outre, la consommation dans les services n'a pas encore retrouvé sa tendance d'avant la pandémie de grippe aviaire, ce qui implique qu'il reste une marge de croissance supplémentaire pour l'avenir. Le secteur des services est essentiel pour la performance de l'économie américaine, car il représente plus de 75 % de la production et emploie plus de quatre travailleurs sur cinq dans le secteur privé. Par conséquent, un ajustement en douceur dans ce secteur est fondamental pour une dynamique économique saine. En d'autres termes, la résistance de la consommation de services implique qu'un ralentissement économique brutal est moins probable.

En second lieu, le secteur manufacturier est en mode contraction, avec une tendance à un nouvel affaiblissement. L'indice PMI de l'industrie manufacturière a entamé une tendance à la baisse après avoir atteint son pic de 63,8 en mars 2021, avant le secteur des services, et se trouve en territoire de contraction depuis novembre 2022. Cette situation s'explique en partie par la transmission de la hausse des taux d'intérêt aux investissements. La croissance de l'investissement fixe a été négative pendant quatre trimestres consécutifs depuis le deuxième trimestre 2022. En outre, et contrairement aux services, la consommation de biens a nettement dépassé sa tendance pendant la pandémie de Covid. Cela signifie qu'il existe encore un potentiel de baisse supplémentaire jusqu'à ce que la consommation se normalise davantage.

Enfin, le secteur de la construction se contracte régulièrement et anticipe une récession. La hausse des taux d'intérêt et le durcissement des normes de prêt ont augmenté les coûts d'emprunt et réduit la disponibilité du crédit. En outre, la diminution des ratios prêt/valeur implique que les emprunteurs doivent fournir davantage de fonds propres pour obtenir un prêt hypothécaire. En conséquence, le financement immobilier devient plus cher pour les acheteurs potentiels et plus difficile à obtenir, ce qui a un impact négatif sur la construction.

Les permis de construire affichent une courbe de croissance négative depuis le mois d'août de l'année dernière, avec une moyenne de -22,9 % depuis le début de l'année. Historiquement, des taux de croissance négatifs de cette ampleur ont toujours anticipé les récessions, sans exception, et constituent donc un signal fiable d'une récession à venir.

Unités de logement autorisées par les permis de construire

(%,variation d'une année sur l'autre, corrigée en fonction des variations saisonnières)

Dans l'ensemble, les données des principaux secteurs économiques montrent que l'économie américaine est confrontée à des courants contradictoires. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que l'économie se dirige vers un atterrissage en douceur, ou une récession peu profonde, compte tenu de la résilience du vaste secteur des services, par rapport aux développements plus négatifs dans l'industrie manufacturière et la construction. Dans les prochains numéros, nous analyserons et compléterons notre point de vue sur l'économie américaine à partir d'autres perspectives.