QNB organise une campagne de don du sang en coopération avec le Centre national de transfusion sanguine

En marge de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d’Afrique, vient d’organiser une journée de don du sang pour ses employés en coopération avec le Centre national de transfusion sanguine et sous la supervision d’un personnel médical spécialisé.

La campagne, qui a permis la participation des employés de la banque, vise à améliorer le stock de sang du Centre national de transfusion sanguine et à sensibiliser la communauté à l’importance et aux avantages du don.

Cette initiative est l’une des nombreuses menées par QNB dans le domaine de la responsabilité sociale et dans le secteur de la santé, dans le but de soutenir et d’aider les plus nécessiteux, en particulier les patients, en plus de continuer à susciter l’intérêt de la culture du volontariat et à promouvoir les valeurs humaines.

Avec cette initiative, la banque renouvelle sa volonté continue de construire une société saine, et ce dans toutes ses filiales internationales, conformément à sa stratégie visant à promouvoir la durabilité et à soutenir les événements de santé et sociaux importants.

QNB Tunisie est présent dans 13 gouvernorats à travers 33 agences, dont 2 agences QNB FIRST sur l’avenue Mohammed V à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires d’entreprise à Tunis et Hammam Sousse, et 4 bureaux de change (3 bureaux à l’aéroport Tunis-Carthage et un bureau à l’aéroport de Djerba).