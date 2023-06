Retour sur l'opération de nettoyage et de tri de la plage Kheireddine

Imprimer

Le 28 mai 2023, La Saison Bleue et TotalEnergies Marketing Tunisie ont collaboré avec le club de voile de Kheireddine pour organiser une action éco-citoyenne et sociétale sur la plage de Kheireddine. Plus de soixante-dix bénévoles ont participé à cette opération de nettoyage et de tri des déchets, dans le but de sensibiliser les citoyens aux menaces qui pèsent sur les plages, notamment la pollution plastique à usage unique.

La plage de Kheireddine en Tunisie, une plage emblématique située sur une côte densément peuplée, présente un état environnemental préoccupant. L'érosion marine, l'urbanisme anarchique, l’élévation du niveau de la mer, et les pollutions telluriques et marines sont des défis majeurs pour cette plage. Il est crucial de sensibiliser les citoyens aux conséquences de la pollution, de promouvoir des pratiques respectueuses de l'environnement et de mener des initiatives de nettoyage régulières.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national "Cleanup Year" initié par le Ministère de l'Environnement depuis le début de l'année 2023, visant à encourager et mobiliser les citoyens à participer volontairement et bénévolement à des activités de collecte de déchets légers. Cela a permis à l'action de réunir un plus grand nombre d'organismes, d'établissements scolaires, d'entreprises pratiquant la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de citadins.

Plus de 70 bénévoles, dont le Comité local du Croissant Rouge de la Goulette, Wimbee, le Leo Club de Carthage, le collectif des amis de la Goulette, ainsi que des citoyens engagés, se sont joints à cette initiative.

Par le biais de cette initiative, La Saison Bleue et ses partenaires dont TotalEnergies Marketing Tunisie souhaitent sensibiliser les gens sur l'impact de leurs actions quotidiennes sur l'environnement, en espérant que cela conduira à un changement de comportement durable. Avec le soutien de Colibris, ils ont procédé au tri des déchets collectés, garantissant ainsi leur recyclage adéquat. Au total, plus de 75 kg de déchets ont été ramassés et triés, comprenant 30 kg de plastiques, 5 kg de canettes en aluminium, et 40 kg de papier et mégots de cigarettes.

Pour rappel, TotalEnergies Marketing Tunisie et La Saison Bleue viennent de renouveler leur partenariat et ce pour la sixième année consécutive.

En collectant et en triant ces déchets, La Saison Bleue et ses partenaires montrent l'exemple et invitent chacun à agir de manière responsable. Ils encouragent également les gouvernements, les entreprises et les organisations à prendre des mesures concrètes pour réduire la pollution et promouvoir la gestion durable des déchets.

Contact : contact@lasaisonbleue.com