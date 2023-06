L'Université européenne-américaine de Tunis lance des programmes internationaux avec l’Université de Californie UCSB

Imprimer

L’American Academic Hub du Groupe Université Européenne de Tunis s’associe à une université américaine de classe mondiale, l’Université d’état de Californie, campus de Santa Barbara UCSB, pour développer des programmes et parcours internationaux entre la Tunisie et les Etats-Unis. Des programmes internationaux en anglais diplômants en « Business Administration, Project Management, IT Technology Management, Political Sciences & International Relations », avec des opportunités uniques d’emploi en Californie au terme d'une année académique diplômante lors de la dernière année d’études.

Ainsi, les inscriptions aux programmes de l’Université de Californie à Santa Barbara UCSB sont ouvertes, selon une sélection et un nombre limité, et à des frais de scolarité parmi les plus raisonnables. Les candidats peuvent postuler au campus de l’European-American University of Tunis sise au lac 3 et accéder à l’une des meilleures universités américaines.

A cette occasion, le partenariat a été conclu entre Abderraouf Tebourbi, Président du Groupe Université Européenne de Tunis et Robert York, Doyen à l’Université de Californie Santa Barbara, pour la mise en place des nouveaux programmes internationaux au profit des étudiants de l’European-American University of Tunis et promouvoir une coopération universitaire et internationale poussée pour le développement pédagogique et culturel entre les deux institutions.

Fondée en 1868, l’Université de Californie comprend dix campus situés dans l'Etat de Californie, classés parmi les meilleures universités du monde. Le campus de L'Université de Californie à Santa Barbara qui accueillera les étudiants de l’Université Européenne-Américaine de Tunis offre une expérience exceptionnelle, sur les falaises de l'océan Pacifique. C’est la seule université des Etats-Unis, (sinon du monde), à avoir sa propre plage ! Les étudiants vivent au bord de l'océan et profitent du surf et d’un nombre impressionnant d’activités sportives sur un campus de 427 hectares.

L’Université de Californie à Santa Barbara est située entre Los Angeles et San Francisco. Ses origines remontent à 1891 ; elle devient, en 1944, le 3ème campus à rejoindre l'Université de Californie, après UC Berkeley et UCLA, et compte, à elle seule, 6 lauréats du prix Nobel.

Le Groupe Université Européenne de Tunis développe plus de 80 partenariats internationaux, en collaboration avec des universités de renommée et des grandes écoles à travers le monde « Europe, Royaume -Unis, Canada et USA ». Première université à vocation internationale en Tunisie, l’Université a inauguré récemment le premier campus intelligent et nouvelle génération en Tunisie, situé au lac 3, comprenant des espaces modernes, high-tech et interactifs. L’Université Européenne de Tunis est une université privée composée de la « Faculté Privée des Sciences Politiques et Economiques de Tunis », qui comprend « l’Europe de Com EAU Business School Tunis » et « EAU Sciences Po Tunis », ainsi que Vatel Tunis Business School, Hotel & Tourism Management.