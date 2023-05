Ecocert relance le Bio Day, édition 2023

Convaincu que le mode de production biologique constitue une réponse crédible aux enjeux économiques, écologiques et sociaux de l’agriculture, Ecocert, pionnier et leader mondial de la certification bio et totalement engagé pour l’agriculture bio, ne cesse de contribuer au développement des meilleures pratiques agricoles et agroalimentaires, à chaque étape de la chaîne, du producteur jusqu’au distributeur.





Après une présence de plus de vingt ans en Tunisie (*), et trente ans à l’international, Ecocert, partenaire historique de la bio, essaye désormais de promouvoir et de développer la culture du "bio" dans de nombreux secteurs, à l’instar de l’agriculture, du textile et du cosmétique.

Malgré un contexte global marqué par le changement climatique, la crise économique, les conflits et les effets néfastes de la pandémie, le nombre de consommateurs restent de plus en plus convaincus de la nécessité d'adopter le modèle bio, mais avec plus d’exigences.

Fort de ce constat et déterminé à consolider sa position de leadership en bio, Ecocert ne cesse d’accompagner vers des modèles économiques plus justes et qui préservent la santé, le climat et la biodiversité.

Après une interruption de quatre années due aux répercussions néfastes de la Pandémie, Ecocert revient en force avec l’organisation de son événement tant attendu : le Bio Day.

Au cours de cette journée, qui a eu lieu le mardi 16 mai à Hammamet, en présence de nombreux opérateurs et organismes bio, des experts et managers ont abordé de nombreux thèmes relatifs à la promotion du secteur bio en Tunisie, les apports du CTAB au développement du secteur de l'agriculture bio en Tunisie…Mais aussi aux opportunités que les certifications pourraient apporter aux secteurs du textile et des cosmétiques en Tunisie.

L’agriculture bio, un secteur en essor en Tunisie

L’agriculture biologique en Tunisie a une vocation essentiellement exportatrice. Les demandes émanant de l’international sont de plus en plus importantes.

Les exportations bio enregistrées en 2022 sont de 66200 tonnes contre 95 mille tonnes en 2021, soit 62 mille tonnes en huile d’olive contre 60 mille tonnes en 2021 et 4600 tonnes dattes contre 4500 tonnes en 2021. L’huile d’olive, les dattes, les produits maraîchers et les plantes aromatiques et médicinales constituent les principaux produits exportés. L’huile d’olive et les dattes biologiques ont généré à elles seules un chiffre d’affaire de plus de 700 Millions DT en 2021.

A noter que depuis 2019, date du dernier Bio Day, Ecocert Tunisie ne cesse de poursuivre une croissance rentable avec d’excellentes années (2020, 2021, 2022) tandis que de nouvelles entreprises ont été certifiées dans différents secteurs. Signe d’une diversification importante et essentielle pour un avenir meilleur.

Pour Ecocert Tunisie, développer l’agriculture biologique est non seulement une réponse adéquate pour l’adaptation au changement climatique mais représente une des meilleures solutions pouvant offrir de nouvelles opportunités économiques aux producteurs.

Le Bio Day 2023 a été donc l’occasion de rendre hommage aux entreprises qui se sont distinguées dans l’agriculture biologique, mais aussi pour mettre en exergue de nouvelles filières bio, à l’instar du textile et du cosmétique.

Ecocert engagé pour des textiles et cosmétiques écologiques

Engagé pour des textiles et des cosmétiques écologiques, Ecocert encourage désormais l’utilisation de matières premières d'origine végétale dans l’industrie textile et dans l’industrie cosmétique afin d’assurer la conformité réglementaire des produits de ces filiales aux modèles bio.

Dans le domaine textile, Ecocert entreprend des démarches responsables pour une filière durable. A savoir intégrer la protection de l'environnement à chaque étape de production, utiliser des fibres biologiques, écologiques ou recyclées, limiter les intrants chimiques, promouvoir le recyclage…

Avec 1423 entreprises, le secteur textile-habillement en Tunisie reçoit une forte demande des donneurs d'ordre (France, Italie, Allemagne) vers des certifications durables avec une obligation de certification TE pour les marques. L'on assiste désormais à un fort développement sur les textiles biologiques et recyclés. Malheureusement en Tunisie, seulement 4% du parc des entreprises textiles sont certifiées GOTS (contre 2% GRS).

Cette journée a aussi été l'occasion de faire un état des lieux de la cosmétique et de sa réglementation en Tunisie. S’il est un secteur qui a tant souffert du marché informel, c’est bien celui des cosmétiques. De nombreuses analyses révèlent que nombre de parfums, crèmes à visage et autres rouges à lèvres sont non conformes aux normes de qualité en vigueur.

Le secteur des cosmétiques en Tunisie a besoin d’être renforcé sur plusieurs plans, à savoir l’innovation et le savoir-faire, mais surtout les multiples opportunités qu’offrent les produits bio. Aujourd’hui, il y a une multiplication des démarches bios et éco-responsables. Bref le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène et de la beauté.

-------------------

(*) Numéro un en Tunisie de la certification en agriculture biologique, textile et cosmétiques biologiques, Ecocert Tunisie s’engage depuis plus de 20 ans dans le développement de l’agriculture biologique. Avec plus de 20 salariés, 2 bureaux à Sfax et à Tunis, Ecocert qui agit sur les 24 gouvernorats est en lien avec 6 mille producteurs, 500 opérateurs et plus de 90% d’exportateurs.