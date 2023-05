L'Université SESAME obtient pour le cycle ingénieur l'accréditation ASIIN & EUR-ACE

L'Université SESAME vient d'être honorée par l'obtention de deux labels auprès de l'Agence Allemande d'Accréditation ASIIN :

1) Le Sceau ASIIN : Ce label décerné par l'Agence d'Accréditation "ASIIN" est une reconnaissance qui atteste que les programmes d'études offerts par l’Université Sesame répondent aux normes les plus élevées de la science et de la pratique professionnelle.

2) Le Label EUR-ACE: Décerné aussi par la même agence d'accréditation en tant que membre fondateur de l'ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education). Cette accréditation est une garantie de la qualité scientifique et académique du programme de formation d'ingénieurs, reconnue à l'échelle internationale. Le label EUR-ACE® est une preuve supplémentaire de la pertinence du programme de formation de l’Université Sesame pour l'exercice du métier d'ingénieur, offrant ainsi à ses étudiants une formation de qualité pour répondre aux exigences du marché mondial de l'emploi en ingénierie.

Cette accréditation est également un critère important pour faciliter la mobilité internationale des étudiants de l’Université Sesame.