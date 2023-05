Schneider rejoint le groupe UTIC

Electro Diesel Tunisie, filiale du groupe UTIC, annonce son partenariat stratégique avec la prestigieuse marque française Schneider.

Le groupe privé Ulysse Trading and Industrial Companies (UTIC), un des leaders tunisiens présent dans la distribution, les services et l’industrie, et composé d’une trentaine de sociétés présentes autour des six grands pôles d’activités, vient d’annoncer à travers sa filiale Electro Diesel Tunisie, un nouveau partenariat stratégique avec la prestigieuse marque d’électroménager « Schneider ».

Leader dans la distribution des pièces de rechange et d’équipements automobiles, Electro Diesel Tunisie se lance ainsi un nouveau défi il y a presque six ans et s’attaque au secteur d’électroménager. Elle devient aujourd’hui le représentant et distributeur officiels en Tunisie des appareils électroménagers «Schneider».

Lors de la signature de cette convention entre le Président d’Electro Diesel Tunisie du groupe UTIC, Khélil Chaïbi et le Président Directeur Général de Schneider Consumer Group Philippe Samuel.

Très satisfait de ce partenariat, le PDG du groupe UTIC n’a pas caché son ambition de travailler avec la marque française. « C’est un grand honneur pour le groupe UTIC d’être représentant officiel de la marque prestigieuse Schneider en Tunisie. La notoriété de Scheineder et la qualité incontestable de ses produits ne sont plus à prouver. Notre filiale Electro Diesel Tunisie, fière de travailler avec Schneider, aura désormais une nouvelle corde à son arc », a lancé Khélil Chaïbi.

Pour sa part, le PDG de Schneider Consumer Group s'est montré très enthousiaste et a exprimé sa confiance envers le groupe UTIC et sa filiale. « Grâce à sa politique de qualité et de compétitivité, le groupe UTIC est désormais un partenaire de confiance. Nous n’avons aucun doute que sa filiale Electro Diesel Tunisie saura relever le défi en distribuant nos produits dans les grandes surfaces du pays, mais aussi dans les magasins spécialisés et les sites de vente en ligne les plus réputés », a déclaré Philippe Samuel PDG de Schneider Consumer Group.

Schneider : une marque française spécialisée dans l’électroménager et les téléviseurs de qualité

Schneider est une marque spécialisée dans le gros et le petit électroménager ainsi que dans les téléviseurs. Depuis sa création en 1934, la marque a su développer une gamme de produits variée pour répondre aux besoins des consommateurs.

Dans la catégorie du gros électroménager, Schneider propose une large sélection de produits pour la cuisine tels que des fours, des plaques de cuisson, des hottes aspirantes, des réfrigérateurs et des lave-vaisselle. Dans la catégorie du petit électroménager, la marque offre une variété de produits tels que des aspirateurs, des robots multifonctions, des mixeurs et des cafetières. En plus de cela, Schneider est également connue pour ses téléviseurs, qui offrent des performances de qualité supérieure avec des images nettes et une technologie de pointe. Avec sa longue expérience dans l’industrie de l’électroménager et des téléviseurs, Schneider est une marque référente et de confiance pour les consommateurs cherchant de beaux produits innovants, pratiques et durables.