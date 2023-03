OPPO lance en Tunisie le nouveau smartphone Reno8 T, avec une caméra portrait de 100 MP, un design élégant et une fluidité totale

Imprimer

OPPO vient d’annoncer le lancement, en Tunisie, de ses derniers modèles de smartphones de la série Reno, les nouveaux Reno8 T et Reno8 T 5G, avec une offre spéciale durant tout le mois de mars 2023.

OPPO Reno8 T : Capturez le monde avec des détails sans précédent

Reno8 T est le premier téléphone de la série Reno à inclure un appareil photo portrait 100 MP, à côté d'un appareil photo selfie 32 MP et d'un micro-objectif de 2 MP permettant un grossissement de 20x à 40x. Avec l'appareil photo portrait 100 MP, les utilisateurs peuvent prendre des portraits de haute qualité avec plus de clarté et de détails tout en profitant de la liberté de recadrer et d'agrandir les photos. La microlentille de Reno8 T permet également aux utilisateurs de capturer des images visuelles surprenantes qui sont généralement cachées à la vue, grâce à un grossissement de 40 fois offrant un accès sans précédent aux capacités de macrophotographie, par rapport à son modèle et son prix sur le marché.

Des fonctionnalités d'imagerie haut de gamme telles que AI Portrait Super Resolution, Bokeh Flare Portrait, Selfie HDR, AI Portrait Retouching et Flash Snapshot sont également incluses pour permettre aux utilisateurs de capturer pleinement le monde à travers de superbes portraits de qualité professionnelle.

Un tout nouveau design amélioré avec une texture premium

OPPO Reno8 T introduit deux nouvelles couleurs : Sunset Orange et Midnight Black. La conception en cuir de fibre de verre de la coque arrière du modèle Sunset Orange utilise une nouvelle technique pour permettre le retrait des bordures en plastique, ce qui donne une coque plus légère et plus fine. L'édition Midnight Black présente une version remodelée de OPPO Glow pour une meilleure sensation du toucher. De plus, OPPO Orbit Light, mis à niveau, fournit cinq paramètres différents de notification qui peuvent être personnalisés.

Reno8 T en couleur Midnight Black bénéficie d'un corps ultra-mince avec une épaisseur de seulement 7,80mm et un poids d'environ 180g, alors que la version Sunset Orange a un poids d'environ 183g et une épaisseur de 7,85mm.

Performances supérieures pour une expérience plus fluide

Parmi les performances améliorées sur Reno8 T, on trouve le moteur de calcul dynamique développé par OPPO, qui fournit un système d'exploitation plus fluide et plus stable pour améliorer l'expérience utilisateur. Les laboratoires OPPO ont spécifiquement testé le Reno8 T pour une protection de la fluidité du fonctionnement durant 48 mois.

Avec sa batterie haute capacité de 5000mAh et sa technologie de charge rapide SUPERVOOCTM de 33W, Reno8 T peut être rechargé à 100% en 67 minutes et offre 2,01 heures de conversation avec une charge de 5 minutes.

En termes de stockage, l’appareil est livré avec 8 Go de RAM plus 256 Go de ROM, avec la possibilité d'extension.

Pour offrir un divertissement visuel exceptionnel, Reno8 T possède un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, tandis que du côté audio, un double haut-parleur stéréo fournit un son parfait pour une expérience immersive dans les jeux et les films, avec une amplification intégrée de 40% supplémentaires grâce au mode Ultra Volume.

Commodité et sécurité avec le nouveau ColorOS 13

Reno8 T est alimenté par la dernière édition de ColorOS 13, qui offre aux utilisateurs des fonctionnalités encore plus intelligentes dans une expérience Android concise, pratique et sécurisée. Les utilisateurs peuvent désormais contrôler Spotify à partir de l'affichage permanent, en choisissant de lire ou de mettre en pause la musique, ou de sélectionner des listes de lecture dans la section des recommandations sans déverrouiller le téléphone. De plus, Screen Translate construit avec Google Lens peut désormais traduire le contenu d'un écran entier en un seul clic depuis le menu de la barre latérale, plutôt que de basculer manuellement entre les différentes applications.

Un certain nombre d'améliorations de la sécurité et de la confidentialité ont été mises à jour dans le dernier ColorOS 13. Auto Pixelate peut automatiquement reconnaître et pixelliser les informations sensibles sur les captures d'écran des messages de chat en un seul clic, tandis que le coffre-fort privé a été affiné pour réduire le risque de perte ou de divulgation des données protégées par mot de passe.

Disponibilité sur le marché

Reno8 T sera disponible, en Tunisie à partir du 1er mars 2023, en deux couleurs Sunset Orange et Midnight Black avec 8 Go de RAM + 256 Go de ROM au prix public conseillé de 1 399 dinars tunisiens. Durant le premier mois du lancement (mars 2023), un pack spécial sera offert à un prix avantageux comportant des écouteurs sans fil OPPO, Enco Buds 2, et 6 mois de garantie supplémentaire OPPO Care.

OPPO Reno8 T 5G : un appareil photo portrait de 108 MP et un système d'imagerie ultra-clair

OPPO Reno8 T 5G est, quant à lui, doté d'un double design micro-incurvé et offre un tout nouveau look haut de gamme avec un écran incurvé 3D à 120 Hz et une couverture arrière 3D. Il offre le meilleur en matière de conception visuelle, de confort physique et de visualisation de contenu. Son écran est super fluide et réactif, avec un taux de rafraîchissement ultra élevé de 120 Hz. Avec 1 milliard de couleurs et la résolution FHD+, l’écran offre des couleurs ultra-réalistes et des détails extra-clairs, tandis que le système de protection oculaire adaptatif AI maintient la santé oculaire des utilisateurs. Chaque appareil est soumis à plus de 320 tests de qualité et à plus de 110 tests de fiabilité extrême pour garantir une durabilité maximale.

Reno8 T 5G implémente la première caméra portrait 108 MP d'OPPO et comprend un micro-objectif de 40x, une caméra de profondeur 2 MP ainsi qu'une caméra Selfie 32 MP pour une expérience de photographie améliorée.

En utilisant la technologie de binning NonaPixel Plus et l'algorithme AI Portrait Super Resolution d'OPPO, la caméra portrait capture des images ultra-claires et en haute résolution dans n'importe quel scénario et permet plus de possibilités de recadrage et d'édition. Avec un grossissement jusqu'à 40 fois, la microlentille offre également des détails exceptionnels aux utilisateurs lorsqu'ils explorent le monde microscopique au-delà de l'œil nu.

OPPO Reno8 T 5G sera disponible en deux finitions de couleur, Sunrise Gold et Midnight Black. Pesant à peine 171g et mesurant environ 7,7mm d'épaisseur, l’appareil offre une expérience utilisateur fluide et légère.

Reno8 T 5G peut être rechargé à 100% en 44 minutes à l'aide SUPERVOOCTM de 67W tandis qu'une charge de 5 minutes suffit pour profiter de 5,59 heures d'appels téléphoniques ou de 3,56 heures de vidéos. Après une charge complète, la grande batterie de 4 800 mAh peut fournir jusqu'à 389 heures de veille. En plus, Battery Health Engine peut prolonger la durée de vie de la batterie jusqu'à 1 600 cycles de charge, soit le double de la moyenne actuelle de l'industrie.

Côté performances, Reno8 T 5G est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage et prend en charge jusqu'à 1 To d'extension par carte SD. Alimenté par une plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G, le smartphone offre des performances 5G puissantes et efficaces pour une utilisation quotidienne et est équipé de deux haut-parleurs stéréo et du mode Ultra Volume.

Grâce à ces fonctionnalités avancées, le téléphone a été certifié par des tiers reconnus mondialement, tels que ISO, TRUSTe et ePrivacy.

Disponibilité sur le marché

Reno8 T 5G sera disponible en Tunisie, à partir du 1er mars 2023 en Sunrise Gold et Midnight Black avec 8 Go de RAM et 256 Go de ROM au prix public conseillé de 1 799 dinars tunisiens. Durant le premier mois du lancement (mars 2023), un pack spécial sera offert à un prix avantageux, comportant des écouteurs sans fil, OPPO Enco Air 3, et 6 mois de garantie supplémentaire OPPO Care.