QNB annonce une augmentation du capital de la banque à hauteur de 250 millions de dinars tunisiens

QNB, filiale du groupe QNB, une des plus grandes institutions financières au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 22 février 2023 au siège de la banque à Tunis, l'augmentation du capital de la banque à hauteur de 250 millions de dinars, portant le capital à 644 millions de dinars tunisiens.

Cette augmentation s'inscrit dans le cadre de la vision de la banque de devenir « Une banque de choix pour le client et l’employé », vision concrétisée par la nouvelle stratégie de la banque à l'horizon 2023-2027 qui vise à renforcer le modèle opérationnel de la banque, à améliorer sa rentabilité et à développer l'expérience client et les services de la banque. Cette stratégie vise également à amorcer la transition de QNB vers la « Digitalisation de la banque » tout en garantissant une rentabilité durable.

Pour atteindre ces objectifs, la banque s'oriente vers le développement de services de base au profit des entreprises et des particuliers, le renforcement du programme de réduction des NPL, la création de valeur ajoutée par l'innovation et l'investissement dans le capital humain et la technologie et l’implémentation des pratiques ESG dans toutes les activités de la banque.

La nouvelle stratégie de la banque prévoit de réorganiser et de moderniser ses agences tout en renforçant sa présence géographique. La banque se focalisera également sur la digitalisation des services et sera plutôt orientée vers les clients « QNB First » et « Large Corporate » afin de mieux répondre aux besoins et exigences de cette catégorie de clients.

QNB Tunisie est présente dans 13 gouvernorats, avec deux agences dédiées aux clients « QNB First » sur l'avenue Mohammed V à Tunis et à Sousse, 3 centres d'affaires pour les entreprises à Tunis et Sousse, et 4 bureaux de change (trois bureaux à l'aéroport de Tunis-Carthage et un bureau à l'aéroport de Djerba).

Le groupe QNB est aujourd’hui reconnu comme étant la marque bancaire ayant la plus haute valeur au Moyen-Orient et en Afrique avec 7,7 milliards de dollars us. Il est présent par le biais de ses filiales et succursales dans plus de 28 pays répartis sur trois continents, offrant à ses clients les services bancaires les plus développés à travers 1000 implantations, plus de 4800 distributeurs automatiques de billets et employant plus de 28.000 collaborateurs dans le monde.