Le Groupe Ooredoo aux côtés des experts et géants mondiaux de la technologie et des télécommunications à l’occasion du Mobile World Congress 2023

Imprimer

Le groupe leader des télécommunications et des technologies de l'information participe à l'événement mondial phare dans le but de partager ses expériences, renforcer les partenariats mais aussi afin d'explorer de nouvelles opportunités.

Le groupe Ooredoo a annoncé sa participation au Mobile World Congress 2023, qui se tiendra du 27 février au 2 mars 2023 à Barcelone, en Espagne.

Le Mobile World Congress est l'événement le plus important dans le domaine des communications et de la technologie au monde. Cette année, la conférence se focalisera sur de nombreux sujets clés, notamment l'accélération de la diffusion de la technologie 5G, les technologies financières, la transformation numérique, la Reality+ et l’OpenNet.

Une délégation de représentants d'Ooredoo se rendra à Barcelone pour assister à ce congrès. Au cours de l'événement, le groupe Ooredoo et ses filiales opérant dans les quatre coins du monde partageront les dernières nouvelles et nouveautés liées à ces sujets clés, y compris les nouveaux partenariats, produits, services et solutions, ainsi que les dernières mises à jour concernant les différents projets et réalisations.

La participation d'Ooredoo au Mobile World Congress 2023 démontre une fois de plus l'engagement indéfectible de l'entreprise envers l'innovation et le leadership technologique dans le secteur des télécommunications.

Il est à noter aussi qu’à l’occasion de ce grand événement, une délégation de hauts représentants d'Ooredoo sera présente à Barcelone, où ils rencontreront leurs homologues du secteur des TIC et de nombreux autres partenaires mondiaux de premier plan. Au programme : des rencontres et dialogues de haut niveau sur des questions très importantes quant au secteur des télécommunications et toutes ses parties prenantes. Le but étant aussi d’explorer de nouvelles opportunités de partenariats et de coopération commerciale.