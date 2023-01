Hyundai Tunisie : l’année des distinctions

Imprimer

Alpha Hyundai Motor, distributeur officiel de la firme automobile sud-coréenne Hyundai en Tunisie ne cesse de confirmer son leadership sur le marché automobile tunisien et ce conformément aux données recueillies à partir des statistiques de l’ATTT (Agence Tunisienne des Transports Terrestres).

Dans ce contexte, Hyundai occupe la première place du marché automobile tunisien.

« En 2022, nous avons fêté le 10ème anniversaire de Hyundai en Tunisie ainsi qu’une nouvelle année de croissance et record des ventes. Hyundai progresse mois après mois et ceci ne peut que confirmer notre bonne volonté à fournir le meilleur service et le meilleur produit à nos clients. Pour cela, nous tenons à remercier toutes les équipes de Hyundai ainsi que son réseau de 20 agences officielles réparties à travers toute la Tunisie pour leur belle performance et leur engagement tout au long de l’année 2022 » ajoute M.Mehdi Mahjoub.





Outre sa position de leader, Hyundai Tunisie confirme sa performance par l’obtention de nombreuses distinctions.

En effet, la marque a remporté pour la deuxième année consécutive le label « Elu Service Client de l’Année 2023 » ainsi que celui de "L'entreprise qui respecte les droits du consommateur". Le concessionnaire tunisien a également été récompensé par Hyundai Middle-East & Africa, et ce pour la première fois, par le prix « Meilleure activité marketing de la région ».

Toutes ces récompenses et distinctions réaffirment le sérieux et l’engagement de la marque auprès de ses clients et ses partenaires.