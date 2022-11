Tunisie Leasing & Factoring renforce son appui aux professionnels et aux PME en leur octroyant la prime TLF Digip@ck

Imprimer

Depuis sa création en 1984 et au fil des années, Tunisie Leasing & Factoring (TLF) soutient les professionnels et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) en leur offrant des solutions de financement avantageuses et sur mesure.

Aujourd’hui, Tunisie Leasing & Factoring renforce encore plus son appui à sa clientèle en leur offrant la prime TLF Digip@ck*.

Digip@ck est une subvention que TLF met à la disposition de sa clientèle pour les aider à s’équiper de solutions et d’équipements informatiques afin de développer et moderniser leurs activités.

Cette prime est destinée aux clients professionnels, affaires individuelles ou personnes morales ayant un effectif d’au moins deux personnes et un chiffre d’affaires ne dépassant pas les 7 millions de dinars. Elle est dédiée à l’acquisition d’équipements et de solutions informatiques tels que les terminaux (Serveurs, PC, Tablettes destinées aux équipes commerciales), imprimantes multifonctions, caisses enregistreuses informatisées, points d’accès Wifi, progiciel de gestion d’entreprise, création de site web et solutions de paiement digital ou d’automatisation de service, etc, et ce auprès de fournisseurs et prestataires agréés par TLF.

Cette prime est servie à l’occasion de la signature par les clients d’un contrat de financement pour l’achat de véhicules ou d’équipements de toutes natures dont le montant net du financement ne dépasse pas les 90 milles dinars.

* Cette action est soutenue par SANAD fonds de dette et de capital finance du groupe KFW pour le développement et la création d’emploi au sein des petites et moyennes entreprises. Pour tout renseignement sur les conditions d’éligibilité et d’octroi de cette prime, les clients sont invités à se rapprocher de leur agence TLF la plus proche.