MAE assurances : un symposium international autour du thème « les mutuelles d’assurance pour un monde qui change »

A l’occasion de son 60ème anniversaire, la MAE assurances a organisé, aujourd’hui, jeudi 6 octobre 2022, un symposium international autour du thème « les mutuelles d’assurance pour un monde qui change ».

La conférence a réuni des acteurs et experts des secteurs économique, financier et social tunisiens et étrangers et était l’occasion d’échanger sur le rôle des mutuelles d’assurance dans un monde en perpétuel mouvement et en changement constant, d’une part, et de s’interroger sur les réponses que pourraient apporter les mutuelles aux défis économiques, technologiques et environnementaux du siècle, d’autre part.

A travers cette conférence, la MAE Assurances, compagnie d’assurance à mission, vise à démontrer le rôle clé que jouent les mutuelles dans le financement de l’économie autant à travers le déploiement de fonds que des mécanismes d’investissement solidaire.

« Le constat est aujourd’hui indéniable, le secteur financier a besoin, plus que jamais, de mutuelles d’assurance performantes, innovantes et agiles. En effet, un modèle mutualiste performant pourrait contribuer à une croissance économique responsable, inclusive et durable. La MAE assurances, première institution financière sociale et solidaire en Tunisie, a prouvé par ses performances qu’il y a une troisième voie qui peut donner une valeur ajoutée économique et sociale. Si le modèle mutualiste a réussi ailleurs, alors il réussira en Tunisie». a déclaré M. Lassaad Zarrouk, Directeur général de la MAE Assurances, en marge de la conférence.

« Nous sommes convaincus que les changements que vit le monde d’aujourd’hui représentent une opportunité. Nous avons décidé de saisir cette opportunité et avons entamé un chantier de transformation globale de l’entreprise afin de mieux servir notre communauté et la société dans son ensemble » a-t-il ajouté.

Le symposium, qui a connu une participation internationale de grands acteurs mutualistes français (MAIF et Aéma Groupe) et belges (P&V Groupe) et de l’Union Générale Arabe des Assurances (GAIF), était une occasion d’échange de bonnes pratiques et de retour d’expérience sur le modèle mutualiste performant qui contribue au développement responsable et apporte une réponse aux attentes économiques, sociales et écologiques grandissantes.

Rappelons que suite à la promulgation de la Loi n°2020-30 du 30 juin 2020 relative à l’économie sociale et solidaire, la MAE Assurances est devenue la première institution financière sociale et solidaire en Tunisie. Une société d’assurances qui s’engage à placer l’humain au cœur de ses préoccupations, cherchant ainsi à concilier la performance économique avec l’intérêt général.