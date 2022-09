Entrée en activité du Laboratoire d’Innovation de la BH Bank

Le Laboratoire d’Innovation de la BH BANK baptisé « BH INNOVE » a entré en activité le 28/09/2022 et les Star-tup sont à l’œuvre. Une cérémonie a été tenue à cette occasion en présence du Directeur Général, Hichem Rebai, le représentant de la société partenaire de la BH BANK dans ce projet, et les Start-up sélectionnés pour la signature de la convention relative au démarrage des activités de « BH INNOVE ».

Lors de son intervention Monsieur Rebai a tenu à féliciter toute l’équipe intervenante à ce projet, qui entre dans le cadre du processus de la digitalisation déjà entamé par la Banque. Il a indiqué que l’objectif de ce projet est d’accélérer le rythme de digitalisation de plusieurs de ses services aux clients et d’exploiter les opportunités offertes par les Fintech Tunisiennes.

Il a ajouté que le développement de start-up particulièrement innovantes dans le domaine des logiciels, des applications, de big data, du e-learning, du e-commerce et de l'intelligence artificielle est devenu un levier puissant de compétitivité.

A la fin de son intervention, le Directeur Général de la BH BANK a précisé que cet espace de développement et de créativité va réunir les conditions nécessaires pour :

- Permettre aux talents internes de la BH Bank de s'épanouir et développer l'esprit d'initiative et la culture de l'excellence au bénéfice de la transformation digitale.

- S'ouvrir sur l'écosystème pour attirer les compétences cibles dans les domaines de la recherche et l'innovation notamment dans les services financiers et l'Immobilier.

- Contribuer (en faisant intervenir si nécessaire BH EQUITY) à faire émerger et réussir des start-up porteuses d'idées nouvelles et /ou à fort potentiel.