General Metal fête cette année son 30ème anniversaire !

Imprimer

Créée en 1992, par son fondateur M. Salem Loukil, General Metal fête son 30ème anniversaire !

Au fil des années, grâce à son savoir-faire, General Metal a su créer de la valeur et diversifier son activité. Débutant avec la commercialisation des produits sidérurgiques, General Metal devient un expert incontournable du domaine des fluides et du génie climatique avec des solutions globales, innovantes et à la pointe de la technologie pour le chauffage, la tuyauterie, le pompage, la sécurité incendie, l’inox et l’isolation.

L’entreprise compte aujourd’hui plus de 150 employés, distribue plus de 13 000 articles et dispose d’une aire de stockage supérieure à 15 000 m².

30 ans de métier, General Metal cherche à innover et à développer ses produits avec une charte de qualité stricte et une politique tarifaire étudiée. De plus, l’entreprise ne cesse de mettre en place des méthodes de travail et de gestion smart avec des formations spécifiques qu’elle offre à l’ensemble de son équipe visant à suivre l’évolution technologique et à améliorer les compétences de chacun.

À travers ses six agences commerciales et dépôts disposés sur les trois grandes villes du pays: Tunis, Sfax et Sousse, General Metal vise à étendre son activité sur l’ensemble du territoire et à être au plus près de ses clients.

Aujourd’hui General Metal ambitionne de développer son activité hors des frontières et notamment en Afrique qui représente un marché porteur pour ses produits, les opérations d’export déjà réalisées augurent d’un avenir certain à ce titre.

Durant les 30 ans d’existence, General Metal ne cesse d’être impliqué dans les projets de ses clients, et s’engage à toujours les accompagner dans leurs réalisations.

« Chez nous, le maintien des bonnes relations humaines est primordial, d’ailleurs nous fonctionnons comme une grande famille. Cela nous a permis de créer un cadre de valeurs et de confiance qui s’est positivement répercuté sur l’ensemble de nos partenaires qui ont pu trouver en General Metal un interlocuteur privilégié pour collaborer et se développer davantage » Déclare M. Khalil Khemakhem, Directeur Général Adjoint de l’entreprise, en évoquant la clé de réussite de l’entreprise.

À l’occasion de son 30ème anniversaire, General Metal tient à féliciter tous les membres de son équipe actuelle ainsi que l’ensemble des personnes qui ont fait partie de l’effectif, et remercie pour la même occasion, ses fournisseurs, ses clients ainsi que l’ensemble de ses partenaires et s’engage à continuer de faire de chaque collaboration un acte de respect mutuel et de preuve supplémentaire de professionnalisme.