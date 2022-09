Participer en ligne à la cérémonie de clôture du projet de l’alliance mondiale de la facilitation des échanges –Tunisie (AMFE)

Imprimer

Le 27 septembre 2022 de 10h à 12h, l’événement de clôture du projet de l’Alliance Mondiale de la Facilitation des Echanges- Tunisie se tiendra en présence des différents partenaires ayant contribué à la réussite de ce projet.

Au cours de la cérémonie de clôture, une solution numérique pour simplification des contrôles à l’exportation dans le secteur agroalimentaire sera présentée.

Le projet de l’AMFE en Tunisie vise à simplifier les formalités liées au contrôle technique à l’export pour les produits agroalimentaires à travers la digitalisation de la procédure de l’obtention du certificat et la sensibilisation aux approches de gestion des risques dans le contrôle technique. Ainsi, cette initiative permet de renforcer la compétitivité des exportations du secteur agroalimentaire grâce à la réduction des délais et des coûts liés aux procédures administratives.

👉 Rejoignez-nous et participez en ligne à l'événement de clôture du projet à travers ce lien : https://buff.ly/3UDc370

Le projet de l’AMFE Tunisie est implémenté par la GIZ, sous le mandat du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) en coopération avec le Ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

La composante tunisienne de l’AMFE est soutenue par l'Initiative spéciale formation et la création d'emplois du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

L'Initiative spéciale Formation et emploi, qui agit sous la marque Invest for Jobs, soutient les entreprises européennes et africaines dans leurs activités d'investissement qui ont un impact élevé sur l'emploi en Afrique.

#Tunisie #Emploi #Echanges #AMFE #BMZ #GIZ